Sin sorpresas en primeras batallas

Los cuadros de Cimarrones de Sonora y Mineros de Zacatecas hicieron valer sus posiciones de tercero y cuarto lugar general, para convertirse en los dos primeros clasificados para los cuartos de final de la Liga de Expansión. Cimarrones sufrió en serio en su cancha, para poder eliminar a los Venados de Mérida en serie de penales con un marcador global de 4-3, luego de comerciar una igualada a dos goles en los tiempos normales. Sin duda, los Venados se portaron con mucha gallardía en la cancha e hicieron que Cimarrones sufriera al máximo para seguir con vida.

En Zacatecas, la historia resultó muy distinta, ya que Mineros tercero de la tabla bombardeó por todos lados a la portería de los Alebrijes de Oaxaca (décimo), para recetarle una descomunal cueríza de 6 por 0. Al parecer se trata del marcador más holgado de la presente temporada y duelo en el cual sirvió para confirmar la solidez del muro defensivo de Mineros, pues secaron por completo a Julio César Cruz el cañonero de Alebrijes y rey del gol de la Liga de Expansión. Ante tan contundente demostración de poderío ofensivo, el cuadro zacatecano levantó la mano para ser uno de los principales aspirantes al campeonato.

DESBANDADA. No dudamos de que la creación de la Super Liga europea, se trataba de un atractivo proyecto deportivo por la presencia de los 12 clubes más importantes de los torneos profesionales de Italia, Inglaterra y España, pero siempre consideramos que dicho circuito no siguió los conductos legales para poderlo aterrizar adecuadamente, ya que quería pasar por encima a la FIFA y UEFA que son los organismos que regulan al balompíe mundial. El tiempo no tardó en darnos la razón, pues hace un par de días los seis equipos de Inglaterra, dos de Italia y uno de España anunciaron su retirada de la Super Liga ante el marcado reclamo de sus propios aficionados.

Ya nomás quedaron en la polla Real Madrid, Barcelona y Juventus, pero según palabras de Florentino Pérez presidente de la nueva liga, seguirán adelante con el proyecto, algo que para nuestro gusto no prosperará, ya que toda actividad en la vida requiere un orden y el futbol no es la excepción.

Es más nos atrevemos apostar que si lanzan la llamada super Liga México-MLS tampoco va a funcionar, porque el primer organismo que se les pondrá al brinco será la Concacaf y su querella seguramente será respaldada por la FIFA.

ABRAZOTE. Sabemos que seguimos en tiempos de pandemia y tenemos que seguir respetando la sana distancia, sin embargo debo reconocer que me vi en la obligación de violar esa regla, para darle un gran y sincero abrazo al maestro de maestros del futbol, el legendario Óscar ‘Pochole’ Beltrán. El motivo se justificaba por el hecho que teníamos mucho tiempo sin ver a Beltrán, aunado a que nos dio mucho gusto que ya está de regreso a las canchas con el cuadro de Chivas. Amigo ‘Pochole’ Beltrán seas bienvenido a los campos de Sagarpa y ojalá que pronto más futbolistas de tu categoría Ultra Plus se animen hacer lo mismo.

REFLEXIÓN: A veces hay que inyectarse de fantasía para no morir de realidad.