Sorpresivo fonazo de Liga de fut MX

La relación más cercana que tenemos con la Liga MX de la primera división de nuestro país, es por medio de su página oficial o bien por las redes sociales y los diferentes programas deportivos que pasan por la televisión, por tal motivo nos sorprendió la llamada telefónica que recibimos de parte de quien se identificó con el nombre de Isidro Chávez, director de Comunicación y Relaciones Públicas de dicho circuito. No tenemos la fortuna de conocer personalmente al señor Chávez, pero a través del hilo inalámbrico nos dio la impresión de que es una persona de trato amable y respetuosa.

El propio titular de comunicación del fut MX fue al grano con su servidor para referirnos y de la mejor manera sobre el comentario, que en días pasados publicamos en este mismo espacio y que hablaba de que estaba en duda la honestidad de Mikel Arriola, presidente del Torneo Azteca, y que para nuestro gusto debía aclarar sobre el tema que nos parece muy delicado. Pues al respecto el señor Chávez nos comentó que son puras mentiras todo lo que se ha difundido de un supuesto enriquecimiento ilícito de su jefe, cuando fue funcionario público en las gestiones de los expresidentes Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, ya que no existe ninguna demanda ante las autoridades y por ende Mikel Arriola no puede aclarar nada de lo que no es oficial ni tiene veracidad. Se despidió con la misma amabilidad de quien esto escribe Isidro Chávez, y desde luego quedamos muy satisfechos de esa llamada por la atención que nos brindan directivos del campeonato profesional de futbol más importante de México y que pierden un poco de su tiempo para leer nuestro humilde espacio desde la capital de la República.

GRAN RUGIDO. Por fin los Pumas pudieron conseguir su primera victoria en el presente torneo, tras superar en su cancha de CU a los Camoteros del Puebla con pizarra de 2 por 0, que significó un tanque de oxigeno para su técnico Andrés Lillini y le quitó una gran presión a su atacante Juan Ignacio Dinneno que volvió a marcar gol, luego de nueve juegos de no hacerlo. Sin embargo, creemos que todavía el futbol que práctica el 11 universitario está en un nivel muy bajo, ya que su víctima poblana anda por el mismo estilo sin poder ganar en seis fechas. Pero siempre será mejor ir corrigiendo las deficiencias tácticas con jugadores más motivados y con menos presión. Por lo pronto los Pumas ya comenzaron a rugir y eso es bueno, máxime que previo a su choque su barra brava mostró su enojo contra su directiva, cuerpo técnico y jugadores.

DOS MÁS. La lista de buenos amigos y jugadores que se nos adelantan en el viaje sin regreso sigue aumentando, con la triste partida del navolatense Isaac Victoria Araujo y el yugoslavo, Sreto Sarenac. El destacado entrenador, nos comentaron, falleció ayer en la ciudad de Pachuca donde participaba en un torneo nacional categoría juvenil de los Tuzos. Mientras que el yugoslavo Sarenac dejó de existir en la ciudad de Phoenix, donde formaba parte del equipo de los Morros Dream Team y con el que convivimos desde que la delegación de la Careada de los Jueves participa desde hace 10 años en la tradicional Copa Food City de esa ciudad americana. Para los dos les deseamos eterno descanso y pronta resignación para sus respectivas familias.

REFLEXIÓN: La vida no se trata de ser un ganador o un perdedor, sino de ser uno mismo y siempre dar lo mejor.