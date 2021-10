Sumar puntos es el principal objetivo

Se criticó con todo al Atlas por no humillar a las Chivas, que tuvo a nueve hombres casi la mayor parte del tiempo en el clásico tapatío del pasado fin de semana, sin embargo, creemos que los Zorros priorizaron la obtención de los tres puntos para seguir en el subliderato, que a brindar una contundente actuación.

Seguramente la afición atletista debe sentirse muy contenta por el buen paso que lleva su equipo, los medios de comunicación que lo calificaron como un club timorato y sin ambición, consideran que con tan amplia superioridad numérica debieron haber vapuleado a su rival y apenas pudieron ganar con la mínima ventaja. Pero es bueno añadir que los analistas están para desmenuzar las actuaciones de los equipos y sus opiniones son muy respetables, aunque al final lo que cuenta son los resultados y el Atlas hasta el momento ha sido muy productivo. Lo mismo se ha criticado jornada tras jornada al América, porque no juega bonito o espectacular y ya vamos en la doce y siguen firmes en el liderato general, en una posición que ya quisieran tener muchos equipos en el presente torneo de la primera división. Y estamos seguros que tanto el América como el Atlas, seguirán jugando con su mismo estilo, porque es el que les ha dado excelentes resultados y por ende, no deben cambiarlo. Que la liguilla es otro torneo diferente, bueno ahí ya sabrán los técnicos si requieren modificar su accionar en la cancha o lo mantienen firme. En cuanto al Guadalajara y Pumas que perdieron sus respectivos clásicos, es muy triste la situación que viven, pues es inconcebible que dos de los llamados grandes del futbol mexicano den lástima sobre el terreno de juego. En el caso de los felinos, podría tener cierta justificación su cuerpo técnico, ya que le desarmaron el equipo y los refuerzos extranjeros que le llegaron no cuentan con el perfil para jugar en la primera división de nuestro país. Respecto a las Chivas, es peor su situación, debido a que su directiva compró carísimo a sus refuerzos y los hizo estrellas antes de demostrarlo en la cancha, aparte de que pecan de irresponsables y sentimos que ni con el mejor entrenador del mundo podrá levantarse.

EXCELENTE. De muy positivo, se puede calificar el reencuentro que tuvieron los jugadores del torneo de 68 años y mayores el sábado anterior en la cancha de la Asociación de Periodistas de Sinaloa.

De acuerdo a lo comentado por varios de los participantes, en el citado campo acudieron jugadores de los equipos UAS, Uni Oro, Pumas, Correcaminos y Princess y solo faltaron los de Eldorado. Se disputaron cáscaras de 40 minutos, luego pasaron al clásico convivio y todo mundo regresó contento a sus respectivos hogares. Por cierto, otro detalle que destacaron los chavorrucos es el buen estado que guarda la cancha de la unidad deportiva de la APS. Muy bien mis excelentes veteranos, hay que ir el próximo sábado al rectángulo con el mismo entusiasmo.

CONTRASTES. Nos dio gusto que el Club Santos Laguna le haya brindado un justo reconocimiento al brillante y creativo volante mexicano Benjamín Galindo, antes de iniciar su duelo frente a Mazatlán, pero a la vez, sentimos cierta tristeza al verlo en una silla de ruedas y sin poder articular palabras, debido al derrame cerebral que sufrió el año pasado.

Esa no es la imagen a la que nos acostumbró el Maestro Galindo en su época de jugador profesional y esto viene a confirmar que las enfermedades graves pueden sufrirlas desde el más humilde hasta el más rico y nos exhorta a los que ya estamos en la edad de Galindo (60 años), a reforzar nuestras medidas de salud.

REFLEXIÓN: Todo aquel individuo que pueda cambiar sus pensamientos, tendrá la oportunidad de cambiar su destino.