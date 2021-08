También las damas arman sus broncas

Las Tigres consiguieron su sexto triunfo en fila en la Liga Femenil MX, pero los reflectores se centraron más en el conato de bronca que protagonizaron las jugadoras del Necaxa y Puebla. Todo el mitote de este cotejo se produjo en el tiempo de compensación, cuando Saraí Kim, jugadora del Necaxa, le dio un fuerte empujón a María López y esto provocó que comenzaran los manotazos entre ambas y luego intervinieron todas las suplentes. Tras calmarse los ánimos, las protagonistas del pleito, Kim y López, fueron expulsadas. El triunfo le correspondió a las Centellas, su primero de la temporada con el mínimo de 1 por 0. Ya ven, pues, que el llamado sexo débil también tiene sangre en las venas, la cual, cuando se calienta de más, hacer perder el control de las jugadoras y propician espectáculos muy desagradables, que son vistos por la televisión por mucha gente y que no ayudan en nada para la imagen de una Liga profesional que apenas está en su proceso de consolidación. Calma, niñas, hay que saber tener la mente y la sangre bien frías para que no incurran en acciones que puedan afectar el futuro de sus carreras en el futbol profesional femenil de nuestro país.

UN SHOW. Eso es lo que será la noche de hoy el primer Juego de Estrellas entre las Ligas de México y la MLS, y cuyo principal fin es que ambos circuitos se lleven a sus respectivas tesorerías una buena cantidad de dólares. Porque en lo deportivo dudamos de que se vaya a ver un encuentro intenso, si consideramos que los dos torneos se encuentran activos en sus respectivos países y lo que menos quieren sus entrenadores es que salgan jugadores golpeados. Incluso, varias de las figuras principales de los dos representativos ya se bajaron del barco por lesiones. Por la MLS podemos citar a los mexicanos Carlos Vela y Javier Hernández y por el once azteca, André-Pierre Gignac y Luis Montes. Pero el All Star que no tiene ningún valor especial para nadie, si los jugadores se lo proponen, podría resultar muy divertido.

BUEN VIEJÓN. Le mandamos un sincero saludo al popular Óscar “Gringo” Corona, quien fue portero de los equipos del Marte FC y México allá por los años 90. En el breve rato que conversamos con este personaje nos demostró que conoce muy bien el futbol polilla de Culiacán y lo que nos pareció todavía mejor es que, a su edad, se ve bastante sano y lleno de energía.

APOYO. Uno de los promotores deportivos de Culiacán que más distinciones y elogios debe tener de parte de las autoridades es el incansable Agustín “Tata” Sánchez, de la colonia Salvador Alvarado, ya que su labor de tantos años siempre la ha realizado con discapacidad en sus piernas. Y hoy, este gran personaje de la vida de Culiacán está necesitando la ayuda económica de todo mundo para poder juntar 30 mil pesos que necesita para que le pongan un clavo en el fémur de su cadera izquierda que se fracturó. A continuación le proporcionamos la cuenta de BanCoppel del Tata Sánchez, que ocupa del apoyo económico de manera urgente: 4169 1604 2395 0592. Lo que sea su voluntad, raza.

