Torneo 2020 inicia con muchas dudas

Nunca antes en la historia del futbol mexicano de la primera división, había tenido un inicio con tanta incertidumbre como el llamado Guard1anes 2020 que arranca hoy.

Un sinfín de dudas se comenzaron a generar a partir de que la edición pasada tuvo que cortarse a media temporada por la llegada del enemigo invisible que ha puesto de cabeza a todo el planeta.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

La industria de este negocio llamado futbol se tuvo que parar por espacio de tres meses. Los jugadores de los 18 clubes tuvieron que confinarse en sus casas y desde ahí tratar de mantenerse en buena forma física.

Luego de tres meses de inactividad y gracias a que la Liga MX cumplió con el protocolo sanitario que les ordenó la Secretaría de Salud, los equipos pudieron volver a la cancha para jugar algunos encuentros de preparación.

Sin duda, los más beneficiados fueron los 8 que tomaron parte en la Copa GNP por México y, en menor escala, los 4 que concursaron en la Copa Telcel. Los otros 6 clubes que conforman la Liga MX se rascaron las uñas a como pudieron.

La otra problemática que enfrentan los clubes es en el aspecto financiero, por la enorme pérdida económica que sufrieron por tanto tiempo de inactividad y que se ha reflejado en la poca contratación de grandes figuras para la presente edición.

Pero la más seria incertidumbre que enfrentan los equipos es el de la salud, ya que el coronavirus no baja de intensidad en todo el país y, aunque los jugadores son monitoreados constantemente, ni así han podido evitar que haya contagiados.

De tal manera que si el juego de este viernes que protagonizarán Mazatlán FC y Puebla no cumple con las expectativas de resultar un buen espectáculo, hay que considerarlo como algo normal, ya que aparte de que no tuvieron una buena pretemporada, son de los cuadros que pronostican para no estar ni siquiera entre los 12 que avanzarán a la liguilla.

Pero ojalá y estemos bien equivocados y el arranque del futbol mexicano, con todas las adversidades que afrontará, sea espectacular.

NUEVO NEGOCIO. Teníamos la impresión de que el mejor negocio para los promotores que trabajan en las colonias de Culiacán era el minisoccer, pero al parecer ya el softbol femenil se le aparejó.

¿Por qué lo percibimos así?, por el hecho de que en nuestra caminata matinal de ayer pasamos por los fraccionamientos de Villaverde, Urbi y Vinoramas, y en los mismos nos encontramos con tres campitos de softbol.

El que luce con mejores instalaciones es el de Villaverde, los otros dos son más rudimentarios, pero los tres están en condiciones de ser utilizados.

Deducimos también que, por las dimensiones del terreno, es idóneo para la categoría femenil y qué bueno que los promotores se interesaron para darle un espacio de diversión a las damas.

REFLEXIÓN: Nadie puede parar al hombre con la actitud mental correcta.