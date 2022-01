Tremendo reto para el Monterrey

audima

Se sabe de la enconada rivalidad deportiva que se vive entre los equipos de Monterrey y Tigres y la cual se agiganta cada vez más con su clásico norteño, pero las cosas no quedan ahí, pues con motivo del ya cercano mundial de clubes le viene un tremendo reto a los rayados. En efecto, porque si recordamos el año anterior los Tigres que representaron a nuestro país en tan importante circuito, se dieron el lujo de llegar hasta la final, pero sucumbieron con dignidad ante el poderoso Bayern Múnich de Alemania.

Ahora que el Monterrey será el que participará por México en el mundial de clubes a celebrarse en Emiratos Árabes Unidos, a partir del mes de febrero, lo menos que se le pide a los Rayados es de que igualen lo que hizo Tigres. Un pedimento nada sencillo, aunque con cierto margen de optimismo si tomamos en cuenta que para la presente edición, porque si el 11 mexicano logra superar su primer escollo, en la semifinal llevaría de rival al Palmeiras de Brasil y no al Chelsea campeón de la Copa UEFA. Desde luego que la afición que estará más atenta al mundial de clubes, serán los de la ciudad norteña. Sí, porque mientras los que le van al Monterrey querrán que su escuadra llegue hasta la gran final y lo los que siguen a Tigres desearán que pierdan en el mismo inicio del circuito. Veremos pues, que tan preparado va el equipo que dirige Javier Aguirre, para tratar de igualar y hasta superar lo que hizo Tigres en el 2021 de ser el primer representativo del futbol mexicano en llegar a la gran final. Sin duda, un gran reto el que deberá afrontar Monterrey.

MAL PRESAGIO. El panorama deportivo no le pinta bien para el nuevo año a la liga municipal Plus Ultra para el 2022, al enterarnos que es muy probable que se disuelvan los equipos de Correcaminos-Güero Kimura y Uni Oro, debido a que ya batallan mucho para completar su once titular.

Pero al parecer quedó abierta la posibilidad de que entre los jugadores que siguen activos de dichos cuadros, se arme uno solo para que queden cinco en la competencia. De suceder así, la desventaja de jugar con número non es de que tendría que haber un descanso obligatorio cada jornada. Ante tal panorama, en la plática sobre este tema salió a colación una propuesta en el sentido de que la categoría plus también cuenta con cinco equipos y para que no se quedarán sin ver acción los sábados, jugarán entre sí un partido de tipo amistoso. Pero como la diferencia de edades es amplia entre las divisiones Plus y Ultra se comentó que una buena opción es que el portero y toda la defensiva del equipo mayor se fuera a la menor y viceversa en aras de que el juego fuera más equilibrado. En fin, puede haber más opciones para buscar que las dos ligas de mayor edad no se vean afectadas por la falta de jugadores.

FELIZ AÑO. Hoy inicia el 2022 y deseamos el mejor de los éxitos a toda la raza futbolera de Culiacán y todo el mundo. Que se cumplan todas las metas que se trazaron y sobre todo que tengan salud.

En lo personal, yo tengo mi gran reto que es el de sacar adelante al gran amigo Francisco Quintero y el mejor aliciente que tengo, es que he encontrado muchas muestras de apoyo de amigos futbolistas, y eso ayudará a trabajar con mayor entusiasmo.