Tres culichis ya fueron campeones en la Sub-17

La Selección Mexicana de futbol categoría Sub-17 inició su participación en la copa del mundo de la categoría con una igualada a roscas ante su similar de Paraguay, en un duro encuentro en el que los mexicanos tuvieron que remar contra la corriente al sufrir la rigorista expulsión de su líder de la defensa y capitán.

Los aztecas buscarán alcanzar su tercera corona en esta división, pero lo relevante de nuestro comentario es que en los dos tricolores anteriores que levantaron la Copa en los certámenes realizados en Perú y Brasil, estuvieron presentes tres culichis. En el del año 2005 el primer afortunado de ser monarca en un mundial Sub-17 fue el defensor central Héctor Moreno Herrera. Esa relevante actuación del hijo del profesor César Moreno le abrió las puertas para llegar a la primera división nacional con los Pumas y luego extender su carrera al balompié europeo. En la actualidad y ya con 31 años de edad, Moreno juega en la liga profesional de Catar que será sede de la magna fiesta del balompié. Y sigue convertido como uno de los inamovibles con el seleccionado tricolor mayor. Para el año 2011, México volvió a repetir color en esta categoría al proclamarse monarca en su propio reducto y ahí también se dieron el lujo de vestir la playera azteca los culichis, Marco Bueno y José Pablo Tostado. Ambos pese a tan importante éxito deportivo no han podido consolidar sus respectivas carreras como lo hizo Moreno, pese a sus buenas cualidades.

Bueno, quien es oriundo de la colonia Infonavit Barrancos pasó por varios equipos de la primera división, pero por su posición de delantero nunca recibió la oportunidad de parte de los técnicos que mejor se inclinaron por los refuerzos extranjeros y en la actualidad juega en la Liga de Finlandia, que a nivel internacional tiene muy pocos reflectores. La carrera de Tostado todavía fue mucho más complicada por cuestiones extradeportivas, ya que luego de pasar por las Chivas del Guadalajara y Tigres, vino a menos su imagen hasta llegar a la Liga de ascenso con los Murciélagos de Los Mochis, lo que prácticamente lo retiró del profesionalismo. Pero lo que hicieron Herrera, Moreno y Tostado es un mérito que nadie les puede quitar y menospreciar, porque ser campeón del mundo no es cosa nada sencilla, y sino, pregúnteselo a la selección mayor en la que juegan los futbolistas que ganan carretadada de miles de dólares en el extranjero y nuestro país y es tiempo de que ni siquiera pueden llegar a una ronda semifinal. Ya veremos si este nuevo seleccionado sub-17 es capaz de conseguir el tercer título en una copa mundial juvenil para México, aunque debemos aclarar que los pronósticos a favor de nuestro conjunto no son muy halagadores, ya que los especialistas consideran que la materia prima de dicho cuadro no está a la altura de los que fueron monarcas en las ediciones 2005 y 2011. El tiempo nos dará la razón.

