Tri a confirmar jerarquía; Costa Rica por sorpresa

La historia en la Copa Oro le favorece por completo a la selección mexicana en sus duelos frente a Costa Rica y la tarde noche de hoy debe confirmar esa jerarquía deportiva si quiere avanzar a la ronda semifinal de este circuito que es la gallina del tesoro para la Concacaf, por la gran cantidad de miles de dólares que le da a ganar el once azteca en los Estados Unidos de Norteamérica.

Claro que vemos favoritos a los dirigidos por Gerardo Martino porque pasan por un mejor momento futbolístico al de los Ticos y porque cuentan con jugadores de mejor roce internacional y con jóvenes promesas que comienzan a mostrar sus destellos de gran calidad.

Eso sí, coincidimos con Gustavo Matosas, técnico de Costa Rica, en el sentido de que los partidos se tienen que jugar, en la cancha son 11 contra 11, y no hay equipo perfecto; pero dudamos que vaya a poner en práctica la amenaza que hizo, que se va enfrentar al tú por tú a los mexicanos.

También sentimos que por la rivalidad que existe entre estos equipos se vivirá un buen encuentro de futbol y que será mucho mayor la exigencia para México que deberá demostrar en la cancha que está listo para ir en pos de otra Copa más de este evento considerado por los expertos de muy baja calidad. Y si las cosas siguen su curso normal, porque para eso está diseñado el certamen, es un hecho que los tricolores volverán a enfrentarse en la final a los anfitriones que, al parecer, ya tomaron un sólido paso.

Sufrido. Así resultó el pase a la semifinal de Brasil a la Copa América, de la cual son los anfitriones, luego de superar en una dramática serie de penales a Paraguay con un marcador de 4-3. Los paraguayos que ya han eliminado a los cariocas en anteriores ediciones, pese a ser las supuestas víctimas y soportar un constante asedio ofensivo de los locales, tuvieron los arrestos para irse hasta los tiros libres. Ahí afloró la frialdad de los ejecutores de la verdeamarela para dar un paso adelante y solo esperan a su rival, si Argentina o Venezuela, que jugaron ayer.

Campeonitis. Al parecer el efecto de ser campeón de la pasada edición de la Liga Plus de los Miércoles no se le ha pasado a los jugadores del equipo de UAS-Talleres Monte Alto, ya que se les olvidó ganar al sumar su tercer empate de manera consecutiva. Cierto, los universitarios se mantienen en calidad de invictos y en la cima de la presente edición dedicada a Martín Rodríguez Rochín, pero no es normal que un cuadro como este se dedique a estar sumando tantas igualadas semana a semana.

En su último desafío terminaron 0-0 frente a Maco Bodega y se salvaron de la derrota, gracias a que Ricardo “Conejo” Ochoa y Enrique “Serpigol” Ovalle fallaron dos clarísimas llegadas de gol ante el portero universitario Ramón Montes. En otros resultados de la fecha de esta semana, Pumas no pudo aguantar una ventaja de 2-0 y permitió que Deportivo Che Guevara le empatara a dos y le ganara el punto extra en los penales. Chivas consiguieron una apretada victoria de 3-2 sobre Club Verdes con un golazo de Hernán Aldana y con otra buena actuación pasadora de Óscar “Pochole” Beltrán, quien salió con un look muy al estilo árabe a la cancha.

Qué chulada. Así como criticamos cuando el gobierno estatal no cumple con obras prometidas, también debemos reconocer lo que hacen bien, como esa estupenda vía que acaban de inaugurar por el llamado bulevar Pedro Infante, con la que se eliminó el viacrucis que tenían que sufrir los cientos de automovilistas que tenían que cruzar por ese lugar. Sin duda es una carretera que le da una muy buena imagen a nuestra ciudad y que demuestra que cuando hay voluntad de servir se puede lograr grandes cosas. Una sincera felicitación para el gobernador Quirino Ordaz Coppel.