Triste fin para Nurse en el futbol de paga

En el futbol profesional de nuestro país, tanto en las divisiones de la Primera y Liga de Ascenso, hay jugadores emblemáticos, referentes y hasta ídolos y que deberían despedirse de sus carreras con la misma grandeza y dignidad.

Tristemente, en la realidad no suele pasar así, si no veamos el caso del panameño-mexicano Roberto Antonio Nurse Anguiano, quien con la inminente desaparición de la Liga de Ascenso también llegará a su fin su larga y brillante trayectoria en este circuito.

Así lo visualizamos, tomando en cuenta que Nurse, jugador de los Mineros de Zacatecas, el próximo mes de diciembre cumplirá los 37 años y dudamos que algún equipo de la máxima división se animará a tenerlo en sus filas por ese motivo, pese a la consistencia que ha mostrado como eje de ataque.

La otra causa que le podemos atribuir para que el gigantón se vaya del profesionalismo sin el reconocimiento que se merece, es que al desaparecer la liga de plata en la que militó por 15 años, pues no será factible que le organicen un juego de despedida.

A menos que salgan manos caritativas que decidan promoverle por su cuenta una digna despedida a este futbolista que se proclamó campeón con Dorados y rey del gol en la temporada 2015 en la que volvieron a ascender.

Pero como premio la directiva para el siguiente torneo lo mandó a Mineros, su actual club, que estaba arrollando en esta frenada temporada y de paso él iba por su cuarta corona goleadora.

Ciertamente, Roberto Nurse nunca pudo consolidarse en el futbol y menos convertirse en un ídolo de su club, ya que cambiaba muy pronto de playera.

Tal referencia se la comprobaremos con la siguiente relación de equipos con los que jugó en la Liga de Ascenso.

Zacatepec (2003), León (2005), Atlante (2005), Celaya (2006), Chivas USA (2006), Veracruz (2008), Guerreros FC (2009), Cruz Azul Hidalgo (2010), La Piedad (2011), UAT (2012). Dorados (2014-15) y Mineros (2016-20).

En la división mayor jugó cortos lapsos con el Querétaro y Dorados de Sinaloa.

Tras 17 años de carrera, Nurse ha marcado un total de 179 tantos y ha sido campeón goleador con los equipos de Correcaminos, Dorados y Mineros de Zacatecas.

En suma, una larga trayectoria de este delantero, que al parecer será borrada de un plumazo por la brutal forma en la que manejan este deporte en nuestro país los que tienen el poder económico y cada vez quieren más a costa de lo que sea.

REFLEXIÓN: ¡HEY TÚ!, no me digas que no hay esperanza en lo absoluto, juntos nos sobrepondremos, divididos caeremos.