Tuzos y Zorros con un pésimo accionar

Luego de ver el nada brillante encuentro que protagonizaron el lunes pasado Tuzos del Pachuca y Zorros del Atlas, se justifica plenamente la pésima posición que ocupan cada uno en el torneo MX de la Primera División. Cierto, el triunfo le correspondió a los tapatíos 1-0, para cortar una racha de 10 encuentros sin ganar y los Tuzos llegaron a seis sin saborear el dulce sabor de la victoria en este Guard1anes 2021.

Sin embargo, del Atlas no nos sorprende que juegue mal, porque ya nos tiene acostumbrados a ello y por algo ya suma más de 50 años sin ser campeón, pero sí el Pachuca, que es poseedor de un rico historial deportivo y no es creíble que en la actualidad sea el dueño del frío sótano con tan solo par de unidades. También es una clara realidad de que su técnico uruguayo Paulo Pezzolano, en los dos torneos que acumula con los hidalguenses, no ha podido darle buenas cuentas a tan prestigiada institución. En efecto, porque en 40 juegos dirigidos solo ha podido ganar 12, a cambio de 14 empates y el mismo número de tropiezos, y el torneo pasado calificó de chiripa y de volada fue eliminado por los Pumas. Lo más triste que le vemos al Pachuca es el pobre futbol que ofrece en la cancha, que se manifestó al máximo ante el Atlas que anda igual, pero estos supieron aprovechar un tiro penal que hizo efectivo Malcorra para reencontrarse con el triunfo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ya se especula que la directiva tuza anda sondeando a un nuevo técnico y el candidato ideal que está sin chamba en estos momentos, es el examericanista Miguel Herrera. Tal runrún no nos parece tan descabellado ya que el Piojo Herrera es un técnico de jerarquía en el futbol mexicano y se ve complicado de que Pezzolano pueda sacar pronto del hoyo a los Tuzos, cuadro que vemos muy desconcentrado y sin actitud en la cancha. Es más nos atrevemos a asegurar que si el Pachuca muerde el polvo en su próximo duelo, que jugará de nuevo en su estadio Hidalgo ante el impredecible cuadro de las Chivas, será el adiós de Pezzolano como director técnico.

Y de suceder así y llegase al banquillo Miguel Herrera, el debut del Piojo sería ante su exequipo, América. Sin duda, se está comenzando armar un guion de película.

AL CIELO. Los familiares y amigos más cercanos de quien fuera un destacado defensor y buena persona, Eugenio Zamudio, le brindaron ayer una emotiva despedida en los campos de la unidad deportiva Sagarpa, en la que tantos años disfrutó al máximo de su deporte favorito.

El ataúd con los restos de Eugenio fueron colocados en el centro del campo, se le brindó un minuto de aplausos y luego la comitiva se trasladó al cementerio para darle cristiana sepultura.

Sí, físicamente ya no estará con nosotros, pero seguramente su espíritu lo seguiremos sintiendo a cada momento en esas canchas en las que tuvo excelentes momentos de recreación con todos los equipos que jugó. Hasta siempre, amigo Eugenio Zamudio.

REFLEXIÓN: La vida no tiene que ser fácil, tiene que ser vivida. Algunas veces dura, pero en el subir y bajar tú aprendes lecciones que te hacen cada día más fuerte.