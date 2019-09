Un cartel que en los noventa no existía

Fuimos parte del movimiento del futbol infantil de Culiacán en los inicios del 2000, debido a que en esa fecha iniciaron a practicar el futbol mis dos más pequeños hijos, Jaziel y Eivin Josafat Mariscal Escandón. En ese entonces las categorías más pequeñas jugaban sus acciones en los campos Princess (hoy estadio de los Dorados y CCC), y en ambos escenarios se permitía que los padres de familias estuvieran prácticamente pegados a las orejas de sus retoños. No fueron pocas las peleas tanto verbales y físicas que nos tocó presenciar entre los padres de familias de los jugadores, cuya pasión iba más allá de lo normal; mientras que en la cancha sus chamacos ni cuenta se daban de los papelitos que hacían los mayores y solo trataban de divertirse pegándole a la pelota a como podían.

Conforme fueron pasando y creciendo mis hijos, también comenzó a cambiar la infraestructura de las instalaciones al dotarse de mallas ciclónicas alrededor de las canchas, lo que impidió el ingreso de los padres, quienes tenían que estar en las gradas. Esto ayudó en parte a que no presionaran tan de cerca a sus vástagos, pero no a cortar de raíz los shows entre la gente adulta seguidora de uno y otro bando.

Llegó el momento de que nos alejamos de este ciclo al convertirse mis retoños en jóvenes que ya asistían solos a jugar sus partidos y obviamente dejamos de presenciar los duelos de las categorías Chupones, Panditas, Ositos e Infantil.

Pero se preguntarán, ¿a qué viene tanto cuento? Bueno, pues resulta que nos llegó un cartel pegado a la entrada del campo de solidaridad con recomendaciones, refiriéndose precisamente a los padres de familias que siguen acompañando a sus hijos, el cual nos pareció muy interesante que en el pasado no existía y lo publicaremos íntegramente.

Dice así: Papá/Mamá: No me grites, no grites al entrenador, respeta al árbitro, no menosprecies a mis compañeros, no pierdas la calma, ríe y diviértete viéndome jugar, los rivales son niños como yo y piensa que siempre lo haré lo mejor que pueda. Con tu apoyo seré feliz.

Una reflexión más clara que el agua en el que los pequeños le piden a sus padres que hagan conciencia y les permitan divertirse libremente en la cancha y no exigirles más allá de lo que sus cualidades se lo permitan, y la interrogante del millón, ¿en la actualidad, realmente estarán respetando este decálogo en favor de sus propios pequeños? Ahí se lo dejamos a la conciencia de cada uno.

Justo premio. La nominación de Lionel Messi como el jugador Best del año, premio que otorga la FIFA, provocó en el medio futbolero a nivel mundial reacciones positivas y negativas, pero en lo personal considero que la Pulga argentina hizo los méritos suficientes en la temporada 2018-2019 para llevarse tan grande distinción con la que llegó a seis en su brillante carrera.

En la rama femenil el pronóstico se cumplió al pie de la letra al imponerse la estadounidense Megan Rapinoe, cuyo emotivo mensaje fue de lo mejor de la noche de gala, organizada por el organismo rector del futbol del planeta y en donde de nueva cuenta pugnó por la igualación salarial de la mujeres y la erradicación total del racismo.

Incluso resaltó que la plataforma del futbol profesional plagada de figuras con un inmenso poder financiero podría cambiar muchas cosas en el mundo. Y estamos de acuerdo, lamentablemente si de algo estamos convencidos es de que nuestro país los que más dinero ganan son los futbolistas, pero son los más desagradecidos con su propias comunidades y, en muchos casos, con sus familias.

Aniversario. El día de ayer se cumplió el segundo aniversario luctuoso de nuestro gran amigo Octavio Lizárraga Avendaño, pionero de la Careada de los Jueves y un personaje muy querido por toda la comunidad futbolera de Culiacán. El Chivo, como lo apodábamos de cariño, nos dejó un profundo dolor por su sorpresiva partida, pero su recuerdo siempre sigue presente en los que tuvimos la oportunidad de convivir semana a semana, tanto en los campos de Sagarpa como fuera de ellos. Siempre contigo.