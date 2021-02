Un equipo sin gol es muy inofensivo

Por esfuerzo y entrega en la cancha de Dorados no queda, pero mientras no encuentre equilibrio en el accionar de todas sus líneas, será muy difícil que le puedan llegar las victorias en lo que resta del calendario de la Liga de Expansión. Frente a los Cimarrones de Sonora, El Gran Pez sumó su segundo revés y, de paso, extendió a cinco juegos sin conocer la victoria, para caer hasta el décimo segundo lugar de la clasificación general, pero de nueva cuenta tuvo que jugar con uno menos al salir expulsado Jesús Lugo a los 30 minutos de tiempo corrido. Pese a esa adversidad, los Dorados nunca dejaron de ir al frente, lamentablemente su artillería comandada por los extranjeros Lucas da Silva y José Zúñiga todavía no explota y, con tan solo tres goles en siete fechas, es muy complicado que se pueda sumar. Los cronistas que narraron este cotejo consideraron que el equipo sinaloense merecía más, pero desafortunadamente en el futbol juegues bien, mal o regular, los partidos se ganan con goles, y Cimarrones hizo dos y Dorados ninguno.

En el plano defensivo se puede decir que el once local ha estado regular, pues solo ha recibido cinco tantos, para un promedio de menos uno por cotejo, aunque lo ideal sería no recibir ninguno. Ahora bien, tampoco nos debe sorprender que Dorados esté en crisis, sino lo que pasa es que no ha podido superarla desde hace tres torneos atrás, dos bajo las órdenes de David Patiño y la presente con Rafael García. De tal forma deducimos que si el Chiquis García no puede levantar a tan desmotivado equipo, que con el desaparecido Diego Armando Maradona era una fiera en la cancha, su estadía en Culiacán será muy corta. Para la siguiente semana, los Dorados otra vez jugarán en patio ajeno al visitar a Correcaminos. Ojalá que en la semana previa de entrenamientos los jugadores se mentalicen mejor y puedan retornar al triunfo y mantengan vivas sus esperanzas de calificar.

CUERIZA. El Lazio de Italia, que jugó en su cancha, se atrevió a jugarle de tú a tú al Bayern Múnich, y la fiera alemana despertó para recetarle una goleada de 4-1, para prácticamente asegurar su lugar en la fase de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en la que buscarán su segunda Orejona de manera consecutiva. Los teutones definieron el duelo de ida en la primera media hora del encuentro al tomar una amplia delantera de 3 por 0. En el complemento, el Bayern bajó su intensidad de juego y todavía pudo anotar un gol más. Por lo tanto, se puede afirmar que el juego de vuelta, que se jugará en la cancha del Bayern, será de mero trámite, a menos que el Lazio dé una espectacular remontada. En colofón, ya despertó el monstruo alemán y de nuevo hay que ponerlo como un firme aspirante para llevarse la liga de campeones de Europa por segunda vez en fila.

MEJORÍA. A dos semanas de sufrir la dislocación de su codo izquierdo en una jugada meramente accidental, va en notoria mejoría la recuperación de Juan Ramón Sánchez Acosta, quien es el coordinador de la Liga Interinstitucional de los Jueves. El popular Juanra Sánchez se lesionó durante un juego amistoso entre los Naranjas del Lolo y Arenitas. De acuerdo al parte médico, presentó dislocamiento y una fisura que tardará en sanar en un periodo de un mes. Pues amigo Juan Ramón, a seguir al pie de la letra la rehabilitación para que regreses pronto a las canchas.

REFLEXIÓN: Se nace sin traer nada, se muere sin llevarse nada, y aún así seguimos luchando por ser dueños de algo, que cuando se logra será para otros.