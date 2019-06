Un tricolor que vemos que va de más a menos en Copa

El paso perfecto que lleva la selección mexicana en la Copa Oro es el fiel reflejo de la baja calidad que tiene la zona de Concacaf y no debemos acreditarlo del todo al accionar del equipo que sus dos últimos encuentros ya comenzó a generar dudas y no por los resultados, sino más bien por los marcados yerros en la zona defensiva que se han convertido en los tres goles que tiene en contra. Ante Martinica, su tercer oponente, se daba por descontada la victoria y la única duda era ver cuántos goles iba a marcar, pero al final el 3-2 sorprendió a muchos, pues nadie esperaba que el cuadro isleño iba a ser capaz de anotarle al once dirigido por el Tata Martino. Esos yerros defensivos mostrados por México son los que está muy a tiempo de atacar el responsable del equipo, pues ya viene la fase de cuartos de final y cualquier error podría dejarlo eliminado como le sucedió en la edición anterior frente a Jamaica. Para nuestro gusto el cuadro azteca no lleva un paso perfecto en la Copa Oro por su marca de 3-0, sino un excelente paso y el que sí lo lleva (aunque las comparaciones sean odiosas) es Colombia, en la Copa América, que también suma tres victorias consecutivas con siete goles a favor y cero en contra, pero sobre todo que juega un ritmo similar los 90 minutos esté quien esté en la cancha, mientras que acá con México justifican su baja de juego por la serie de cambios que se realizaron en la formación titular. Y desde luego, también hay que reconocer la digna actuación de Martinica que con todas sus limitaciones y lo que usted quiera fue capaz de marcarle un par de goles al llamado gigante de la Concacaf y eso seguramente tiene muy felices tanto a los jugadores como a su cuerpo técnico.

Adiós a una grande. La brasileña Martha, quien acaba de establecer la marca histórica de 17 goles en copas del mundo -en las ramas varonil y femenil-, luego de quedar eliminada en la fase de octavos de final frente a Francia con marcador de 2-1, anunció su retiro con un emotivo mensaje en el que exige a las autoridades de FIFA que le tiendan la mano a esta disciplina. La delantera carioca de perfil zurdo le dejó una buena tarea tanto a los varones como a los de su sexo para que le superen la buena cantidad de tantos que anotó con la playera de su país en la máxima justa que se disputa cada cuatro años. Sin duda, es una de las más grandes futbolistas.

Buen debut. Agustín “Chivero” Cansdales tuvo un buen debut con el equipo Pumas en la categoría Plus Ultra tras vencer a Sklusivas Muebles con un marcador de 2-0. Los goles felinos fueron consumados por Benjamín Machado y Juan Manuel Peñuelas. Este choque también llevó el objetivo de festejar el 72 aniversario de Francisco “Paco” Sahagún, jugador de los muebleros. En suma, se vivió una buena tarde en la cancha de la unidad deportiva del SNTE 53 entre los jugadores que cifran los 68 abriles en adelante.

Manos al cuerpo. Es la recomendación que le enviamos a todos los que se desempeñan como defensas, ya que con la nueva regla de que todo el balón que le pegue en la mano o brazo que se encuentre despegado del cuerpo va a ser marcado con tiro penal, podría causarles coraje y problemas para sus colores. Por ejemplo, en la jornada anterior de la Careada de los Jueves, en el primer día de la aplicación de la regla, se marcaron cuatro tiros penales en cuatro duelos disputados y antes de entrar en vigor la norma se daban de vez en cuando. Entonces les insistimos: defensores, jueguen dentro de su área con las manos bien pegadas a su humanidad y no se sientan sorprendidos.