Un triunfo claro y justo de México

La selección mexicana de futbol sí jugó bien y fue muy superior a Honduras, para imponerse con un marcador de 3 goles contra 0 y se afianzó en la cima del octagonal final de la zona de Concacaf, rumbo al mundial de Catar 2022. Un resultado que para nadie resultó sorpresivo y que se le facilitó un poco más a los aztecas, luego de que los catrachos se quedaron con 10 hombres, al ser expulsado su capitán Mainor Figueroa en los albores del segundo tiempo, tras darle violenta entrada a Raúl Jiménez. Es más, hasta creemos que le salió barato el marcador a Honduras, ya que México dejó escapar varias oportunidades claras de gol y cuando menos no se vio tan mal, como frente a Canadá que en el segundo tiempo los dominó a placer.

Ahora bien, la victoria tampoco debe ser motivo para creer que la selección mexicana ya está en su punto óptimo para trascender en el próximo mundial y si los aficionados que asistieron al estadio azteca armaron una fiesta, ya es un sentir muy personal y respetable. Nada de eso, porque es evidente que su accionar todavía presenta altibajos y la mejor prueba para demostrar que comienza a mejorar, será cuando enfrente de visitante a Canadá y Estados Unidos, pero primero deberá medirse este miércoles a El Salvador y no dudamos que regresará con los brazos en alto. Lo que sí es una total realidad en el tri, es algo similar que pasa con la selección argentina, la cual es Lionel Messi y 10 más y aquí en México es Hirving Lozano y 10 más. Y dios quiera que no se vaya a lesionar de nuevo el Chuki, porque entonces sí se le va a poner el panorama muy complicado al once que comanda Gerardo Martino. Entonces señores, no hagamos tanto drama, porque la selección mexicana no juega como las grandes potencias, pero con ese accionar va a calificar al mundial, y mucho menos hagamos una fiesta cada vez que gana un partido en la eliminatoria, pues donde deberá ganarlos si quiere trascender es en el mundial.

CUIDADO. Si en el radar de la Liga de expansión nada más aparecían los equipos de Dorados y Atlante para ser los firmes aspirantes al título, pues resulta que el acaba también de levantar la mano para ir por el banderín es el Atlético Morelia. En efecto, ya que los michoacanos, se dieron el lujo de doblar y en su propia cancha al Atlante con el mínimo de 1 por 0, para colocarse en el tercer lugar general con 22 puntos. Para los Potros de Hierro fue un revés muy doloroso, ya que desaprovecharon el momento para tumbar de la cima a Dorados al quedarse con 25 puntos por 26 de los sinaloenses.

Es bueno añadir que no debe considerarse como una sorpresa el sitio que ocupa Morelia en la presente temporada, si recordamos que en el torneo pasado llegaron hasta la final, pero cayeron ante los Alteños de Tepatitlán.

DESORDEN. Es lo que se está dando en los torneos polillas que siguen activos los días sábados, ya que los jugadores se parecen a los políticos que les llaman chapulines, pues de una cancha brincan a la otra y nomás se cambian la camiseta. Por ejemplo, no nos consta, pero nos comentaron que el sábado pasado, Eliseo García primero jugó en la semifinal de la categoría plus con el equipo UAS en el campo dos de Sagarpa y luego, (eso sí me consta), se pasó al uno para jugar en la platino con el once de la misma institución frente a Seisa. Y que quede bien claro que no estamos en contra de impedir que un jugador ande en los equipos que quiera, pero hasta donde sabemos no se puede jugar el mismo día en dos ligas. A menos que por la pandemia se cambiaron los acuerdos o bien se trate de torneos promocionales y no municipales.