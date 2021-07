Una buena victoria de México y punto

Quien pretenda exagerar el triunfo de México frente a Guatemala de 3-0 en la Copa Oro, pensaríamos que se trata de una persona que no tiene el menor conocimiento del futbol y simplemente se puede afirmar que se trató de una buena victoria a secas. Era imposible que el tricolor no pudiera vencer a un rival que venía de perder en la primera jornada y que armó su selección de la noche a la mañana, para entrar de relleno por Curazao. Catástrofe para el cuadro mexicano hubiera sido que empataran o perdieran ante un cuadro tan limitado, que solo se mostró en los primeros minutos, pero luego los aztecas se adueñaron de las acciones para armar la goleada en un resultado que se daba por descontado. De tal forma que así es difícil realizar un análisis del accionar colectivo del tricolor, porque rivales tan débiles como Guatemala no son parámetro para hacerlo.

En lo individual, sí podemos comentar que el tan criticado Rogelio Funes Mori está respondiendo a la oportunidad que le brindó el técnico Gerardo Martino al marcar un par de goles y nos gustó el partido que brindó Orbelín Pineda, quien tomó el lugar del lesionado Hirving Lozano. Pero lo que realmente nos tiene sorprendido es que el once azteca no sea el líder de grupo, sino que ese honor le corresponde a El Salvador, con seis puntos, dos arriba de México, la potencia de la zona de Concacaf. Un detalle que seguramente no tendrá nada contento al Tata Martino ni a sus directivos. Lo bueno es que el próximo domingo se enfrentarán entre sí y ahí no debe haber excusas para que los nuestros se adueñen de la cima. Y ni modo, hay que seguir viendo la Copa Oro o cuando menos los juegos del Tri; no les queda de otra a los aficionados al futbol, pues es la zona en la que le toca a estar a nuestro país.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

ARREGLO. Al parecer, el melodrama Lionel Messi-Barcelona va a tener un final de encanto, luego de que se dio a conocer que el astro argentino extenderá su contrato con el club español por cinco años. Un convenio que seguramente tendrá muy felices a los miles de aficionados del once blaugrana y que pinta para que la Pulga Messi le diga adiós al futbol con el único equipo que ha jugado toda su vida y al que llegó muy chico.

UNO MÁS. También los responsables del torneo de leyendas del futbol de salón del Infonavit Humaya tomaron la dura decisión de suspender el evento programado para iniciar la primera semana del mes de agosto debido al elevado número de contagios de coronavirus en Culiacán y a nivel nacional.

Cabe destacar que este circuito ya tenía prácticamente todo listo, como playeras alusivas, medallas y trofeos, pero se tuvo que tomar tan drástica medida porque se priorizó la salud de los jugadores y sus familias.

Pese al paro, Alberto Beaujan, el principal promotor, espera que los tiempos cambien en fecha más adelante y dar paso a este circuito tradicional del Info, que aglutina a jugadores de 47 años y mayores.

REFLEXIÓN: Las oportunidades son como los amaneceres: si esperas mucho tiempo, las pierdes.

Síguenos en