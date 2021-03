Vela vuelve a ser foco de atención

No dudamos de que Carlos Vela está dotado de un gran talento y calidad para jugar al futbol, pero sentimos que todavía no alcanza la etiqueta de astro como otros y mucho menos debe ser motivo para que exista una división entre los seleccionados mexicanos mayor y Sub-23.

Sin embargo, la polémica y debate ya se desató en torno al jugador de la MLS, cuando Gerardo Martino, técnico del tricolor, declaró que Vela no está en los planes para integrar al equipo olímpico por sus desaires a los llamados, pero resulta que Jaime Lozano, timonel de la Sub-23, sí quisiera tenerlo como refuerzo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los medios que cubren el futbol profesional de inmediato centraron su atención en el caso y, como suele suceder, unos opinaron a favor del Tata Martino y otros a favor de Lozano.

Cada uno de los puntos de vista son muy respetables, mas no deben servir para hacer el mitote mayor, sino tratar de que se mantenga la buena relación entre los dos técnicos, máxime que ya se encuentra cerca la celebración del futbol olímpico de Tokio 2020.

Y si a mi preguntaran a quién apoyaría entre Gerardo Martino y Jaime Lozano en torno a Carlos Vela, no dudaría en darle mi respaldo al timonel de la selección mayor, porque un jugador no puede menospreciar tanto a su representativo y luego querer regresar cuando le dé la gana. Además, Vela todavía no llega a ser un astro del futbol mundial y, por ende, tampoco debe ser indispensable para el tricolor.

JUEGAZO. Todavía no llega a gustarnos del todo el futbol de la Liga MX femenil, pero de vez en cuando nos damos tiempo para mirar uno que otro y más cuando se trata del clásico norteño entre Tigres y Monterrey, y la verdad debemos reconocer que sus agarres son bien intensos y entretenidos.

El que protagonizaron la noche del lunes pasado terminó con un justo empate a dos, pero a lo largo de los 90 minutos fue un juego de ir y venir a las dos porterías.

Lástima que dicho encuentro se jugó en el estadio de las Rayadas, con su graderío vacío a causa de la pandemia, y a pesar de no contar con ese atractivo adicional las muchachas se brindaron al máximo y hasta nos parece que con más ganas que en los clásicos de los varones, pese al poquito pago que reciben.

LISTO. El popular Juan Ramón ‘Juanrra’ Sánchez Acosta ya se recuperó de la lesión que sufrió en su brazo izquierdo y amenaza con volver a la cancha este jueves en el tradicional Juego de los Olvidados. Sea bienvenido de nuevo al balompié, amigo Juan Ramón, pero hágalo con medida, pues recuerde que también hay que pegarle con todo a las chelas tras concluir las cáscaras.

REFLEXIÓN: El puente más difícil de cruzar, es el puente que separa tus palabras de tus propios actos.