Ya era obligada la salida de Caixinha

La directiva de Cruz Azul ya no aguantó más las rolleras y fantasiosas exposiciones de su técnico Pedro Caixinha y decidieron cortarle la cabeza, en una acción que nos parece debió darse desde la temporada anterior, porque el objetivo de la gente que dirige los destinos de este club es de conseguir el título que se les ha negado por mas de 20 años y no ganar coronas “patito” como la Copa MX o la que se llevan a cabo en la Unión Americana. Los miles de fieles aficionados celestes ya quieren disfrutar de algo grande y con Caixinha, que sabe hablar muy bien en las conferencias de prensa, no se miraba eso cercano, máxime por lo mal que juega el equipo, pese a la millonaria inversión que se le ha hecho con la compra de jugadores que cifra en los 90 millones de dólares. Ahora, el urgente paso de la máquina celeste es contratar a la voz de ya al nuevo entrenador que sea capaz de hacer funcionar a un club poseedor de una gran plantilla de jugadores, pero la cual con el portugués no pudo caminar en los cuatro torneos que dirigió. Y reiteramos, Cruz Azul, uno de los clubes grandes de nuestro país, ya no está para ganar Copas MX u otro tipo de torneos que se celebran en la Unión Americana, su principal meta es consumar un título de Liga.

DURO GOLPE es el que le dieron en la mesa al equipo Club Verdes en el torneo Plus de los miércoles, ya que en lugar de avanzar como ganador, pasó como mejor perdedor y la tarde de hoy debe medirse en la fase semifinal al campeón UAS-Talleres Monte Alto. La directiva que preside Rodolfo Ruiz Cortez en base al reporte arbitral, determinó quitarle el triunfo que prácticamente ya tenía en la mano el once dirigido por René Aguilar, al negarse a tirar el cuarto y quinto tiro penal en el duelo eliminatorio que habían empatado en los tiempos normales con el Deportivo Che Guevara, que fue el ganón en todo este merequetenge. Obviamente, el fallo no dejó nada conforme a Aguilar Verdugo y el partido de hoy podría estar en peligro de efectuarse, si los Verdes deciden no acudir a la cancha. Creemos que finalmente se impondrá la cordura y Verdes sí cumplirá para tratar de cobrarse una dulce venganza, si recordamos que el torneo pasado los universitarios lo vencieron en la batalla titular.

MITOTE. Sin duda, va a estar buena la reunión de esta noche del torneo Diamante, con el caso del encuentro suspendido por supuestas faltas de garantía ente los cuadros de Amigos del Venado y Costa Rica-Insecta. De acuerdo a versiones, el principal protagonista de los hechos fue Roberto Ayón, jugador del Venado, el que luego de estar expulsado le pegó una patada en la cabeza a Luis Mendoza de los “cañeros”. Pero aquí la alegata de hoy no se centrará en el castigo al Porki Ayón, sino al hecho de que al parecer la directiva se adelantó y determinó que los dos perdían el partido por la vía administrativa, tomando en cuenta el reporte arbitral en el que se señala que hubo invasión de cancha de ambos lados. Algo que no vemos del todo bien, porque para dar un fallo oficial dicho circuito es de que debe hacerlo en la reunión y con la presencia de los delegados.

Seguramente los representantes de Insecta y Amigos del Venado esgrimiarán su argumentos para que la directiva reflexione y tome una decisión acorde a cómo sucedieron los hechos y no perjudique sus intereses.