Ya faltan pocos días para el Juguetón-19

A un par de días para la celebración del Juguetón 2019 que organiza la Liga de Futbol de la Careada de los Jueves categoría Diamante, sus promotores reiteran el llamado, primeramente a los jugadores que conforman la membresía del circuito (8 clubes) y luego al resto de los torneos que tienen su sede de miércoles a sábado en los campos de Sagarpa para que apoyen tan noble causa.

Es la séptima edición de esta actividad altruista, que ha servido para brindar una sonrisa a una buena cantidad de niños de ambos sexos de los 3 a los 10 años, de comunidades como Villa Juárez y Aguaruto, así como a varias colonias de la periferia de Culiacán. La verdad, se trata de una acción muy bonita que es posible gracias a la aportación de cada uno de los futbolistas.

De tal forma que es de suma importancia que este jueves se hagan presentes a partir de las 15:00 horas en los campos de la unidad deportiva 5 de Julio para que entreguen sus juguetes, balones o cobertores infantiles. Estamos seguros que la mayoría de los que van a jugar a los campos de Sagarpa, están en posibilidades de desprenderse de un peso para comprar un obsequio que tendrá un buen destino. Vamos, raza no se amilanen y sigan apoyando el Juguetón de la Careada de los Jueves.

Mala racha. Es en la que cayó el conjunto del Ajax en la Liga holandesa de futbol de la Primera División y en el que milita el mexicano Edson Álvarez, al sufrir su tercera derrota de manera consecutiva. En el torneo de casa sucumbió el fin de semana ante al AZ con un marcador de 1-0 y propició que sus verdugos le dieran alcance en la cima con 31 guarismos.

Antes cayeron en la Liga de campeones de Europa para quedar eliminados de la fase de octavos de final, cuando en el torneo pasado se convirtió en el caballo negro de la competencia al derrotar y eliminar a los más grandes clubes europeos. No dudamos de que el once holandés no tardará pronto en salir de ese mal momento y volver a convertirse en un protagonista. Es más, creemos que su resurgimiento se dará en los dieciseisavos de final de la Copa UEFA, a donde fue a parar tras no poder estar en el selecto grupo de invitados de la Champions.

Buena noticia. Es la que recibimos ayer, en el sentido de que Ramiro Gutiérrez va mejorando en su salud, jugador del equipo Deportiva Indio del torneo de futbol de los 60 y Más. El popular Ramirito sufrió un infarto la semana anterior, pero de acuerdo a la última revisión sigue delicado, pero estable y eso es un excelente síntoma de mejoría. Mucho ánimo amigo Ramiro, esperamos verte pronto con el mismo entusiasmo de siempre en una cancha de futbol.

Un gustazo. La verdad, qué gusto sentimos al abrazar y estrechar la mano de Jorge Elías Casanova Parra, ni más ni menos que el tremendo Tallitas, el pionero de las mejores ligas de basquetbol e inmortal del Salón de la Fama de Culiacán.

Teníamos buen rato sin ver al Tallitas, quien trabajó muchos años como promotor del Instituto Sinaloense del Deporte. En la actualidad ya está jubilado, pero nos sorprende la vitalidad que tiene, en clara muestra de que ha sabido cuidar su físico y su salud bastante bien. Platicamos un buen rato de todo lo que pasa en el deporte sinaloense y de diferentes tópicos en un encuentro que califico de excelente y muy grato. Un fuerte abrazo para ti Tallitas Casanova.

Reflexión: Nunca desistas de un sueño, solo trata de ver las señales que llevan a él.