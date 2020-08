Ya se prepara una Liga de Leyendas

Si ya están caminando nuevos circuitos en el futbol profesional mexicano, como la Liga de Expansión (antes Ascenso) y la del Balompié Mexicano, también ya se calentaron los ánimos entre los exjugadores más veteranos, al anunciarse el torneo de leyendas.

En las redes sociales ya andan circulando las bases de este evento, que es orquestado por Marco Fabián padre, y que pretende iniciar a inicios del próximo año.

De acuerdo a la información, la Liga de Leyendas pretende aglutinar a jugadores de 40 años en adelante, y será obligatorio que en sus filas cuenten con futbolistas exprofesionales.

En lo que respecta a la premiación, luce muy atractiva, ya que el campeón tiene asegurado un trofeo y un premio de un millón quinientos mil pesos, y de seiscientos mil para el subcampeón.

Pero ahora viene la parte seria y complicada que deberán afrontar los interesados, porque de entrada, la inscripción tiene un costo de ochocientos mil pesos, en el que se incluye la certificación notarial de la franquicia, arbitraje de la primera fase y gastos de servicio médico en caso de lesiones, por una cobertura de doscientos mil pesos.

Aparte de ese gasto, también los clubes deberán cubrir los viajes cuando jueguen como visitantes, así como la alimentación y hospedaje de toda la delegación.

Con la intención de abaratar los costos, en caso de que un equipo de Sinaloa se interesara en participar, sería colocado en el grupo 1, junto a Sonora, Baja Norte y Sur, Chihuahua, Durango, Aguascalientes y Durango.

Los partidos se jugarían uno cada mes, y el cuadro de local deberá contar con un estadio con capacidad de 2500 aficionados. Considerando toda esta información, podemos decir que se trata de un torneo semiprofesional, al que habría que un invertirle una buena lana y en el que también se necesitaría invitar a firmas patrocinadoras.

Pero ahí le dejamos la invitación a ver si alguien de nuestro estado se anima a entrarle al torneo de leyendas, cuyo principal objetivo es el de revivir a los exfutbolistas profesionales de los 40 años en adelante.

En mi opinión muy personal, sentimos que este nuevo proyecto no atraerá el interés del fut sinaloense, por su alto costo y porque los tiempos no se prestan para gastar tanto en una liga de veteranos, cuando en nuestro estado sobran circuitos de estas características y que no implican tanto dinero de por medio.

SÍ SE PUEDE. Así como hemos lamentado y nos ha dolido el fallecimiento de buenos amigos por la enfermedad del coronavirus, también nos ha dado mucho gusto saber de la recuperación de otros.

De esos agradables casos más recientes podemos citar el de Fernando Flores Leyva, expresidente de la Asociación Estatal de Futbol, y el destacado jugador Arturo Verdugo Aguilar.

Flores, con más de 70 años de edad y cuñado de otro gran futbolista de la vieja guardia, Felipe “Conono” Gil, estuvo con oxígeno y medicación por más de 20 días en su casa, y ya anda trabajando de nueva cuenta. Mientras que Verdugo Aguilar, jugador del Deportivo de la Careada de los Jueves, también requirió oxígeno, pero su tratamiento fue de solo un par de semanas y el martes pasado recibió la alta médica.

Para los dos un fuerte abrazo y ya ven que sí se puede superar a ese maldito bicho.

REFLEXIÓN: Quien no valora lo que tiene en esta vida, es porque no ha sufrido para lograrlo.