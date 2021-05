Ya tiene olor a una final entre ingleses

Los conjuntos del Real Madrid y París SG tuvieron su oportunidad como locales en los juegos de ida de la fase semifinal de la Champions y no la supieron aprovechar, motivo por el cual muchos de los especialistas ya señalan que la contienda titular comienza a tomar un olor a sabor inglés entre Chelsea y Manchester City.

Es una aseveración que no está fuera de lógica y menos cuando en los primeros duelos en casa, tanto Real Madrid y París no se vieron nada bien frente a unos ingleses que mostraron una gran actitud. Los merengues que fueron arrollados en los primeros 25 minutos empataron 1 por 1, gracias a un soberbio gol del francés Karim Benzema, pero si quieren tratar de recuperar La Orejona, deberán jugar mucho mejor.

Es muy probable que para el duelo definitivo, Real Madrid ya podrá contar con los jugadores que tenía lesionados, pero en especial su líder y capitán en la defensa, Sergio Ramos.

El panorama todavía luce más desolador para el París Saint Germain, puesto que perdió en su propia cancha frente al Manchester City, pero lo peor de todo es que en el segundo tiempo fue borrado del rectángulo por los ingleses.

Este cuadro galo, que jugó en la ida ante el Man City, fue completamente diferente al que arrolló, eliminó y destronó al Bayern Munich en la fase anterior.

Sus astros Neymar, Mbappé y compañía no aparecieron y deben hacerlo en el choque de vuelta, porque si no volverán a sufrir su segundo fracaso en fila de no ser campeones en la Liga de Campeones de Europa.

Desde luego Manchester City y Chelsea que llegan con ventaja a sus respectivas canchas y jugando bien, ahora deberán ratificar que lo que hicieron en los primeros 90 minutos no fue obra de la casualidad. Y reiteramos de que ya huele a final inglesa la presente edición de la Champions.

SUFREN. El América y Monterrey sufrieron en sus respectivos encuentros de ida de los cuartos de final de la Concachampions, pero de perdida no perdieron frente al Columbus y Portland de la MLS y, por ende, tienen todo a su favor para avanzar en casa a la fase semifinal.

Los dos empataron, pero de diferentes maneras: los Rayados de forma angustiosa, en tiempo agregado y a dos goles, y al América le empató el Portland en la agonía de la contienda 1 a 1 con el rigorista penal que marcó el silbante Mario Escobar que tuvo un pésimo trabajo al permitir que los locales dieran patadas a placer y no expulsó a nadie.

Sin duda, el arbitraje de la zona de Concacaf es muy malo y el cuadro de Coapa es el que ha pagado las consecuencias en los dos últimos cotejos.

Tan pésima es la labor de los nazarenos que pitan en este torneo que ni con el VAR aplican bien la justicia.

RETO. Froylán Pérez y Luis Alberto Meza, jugadores del equipo Aurelio Gastélum de la Careada de los Jueves, andan más calientes que un comal para tortillas de harina, al retarse y apostarse para sostener una carrera al estilo taste del Fresno de Navolato.

Los dos andan con las rodillas más desgastadas que el pantalón de un indigente, pero se sienten seguros de ganar la prueba. Si se confirma la carrera de percherones, yo me voy a jalar para el lado del Narizón Meza. Se valen las apuestas.

