También en el futbol femenil hay veto

Mucho alboroto se ha generado en torno a la selección mexicana femenil que afina armas para tomar parte en el premundial, luego de que el cuerpo técnico decidió no convocar a Charlyn Corral, la actual líder goleadora y la jugadora más referente de nuestro país a nivel internacional.Esta decisión tomada por Mónica Vergara, responsable del tricolor, ha generado mucho ruido, que ha sido ventilado en los diferentes programas deportivos, los que califican que se trata de una mala acción, pues consideran que Charlyn, por su jerarquía y el buen momento que vive, debería estar en el once azteca.Pero según lo comentado por la propia entrenadora, no convocó a la goleadora del Pachuca, porque no formó parte del proceso de año y medio que tuvo con todas las jugadoras.Para nuestro gusto se trata de un argumento muy pobre, ya que supuestamente en una selección deben estar las futbolistas que pasan por su mejor momento y Corral lo ha demostrado al ser la líder del gol con 8, aparte de que tiene calidad y experiencia y más bien nos parece una especie de venganza, porque en tiempos atrás Charlyn criticó muy duro a los federativos.Algo similar le pasó a Javier Hernández en la selección varonil de la que fue borrado del mapa tanto por el técnico Gerardo Martino y la Federación Mexicana de Futbol, a pesar de ser el goleador histórico del tricolor y a la falta de delanteros, obligó a la naturalización de Rafael Funes Mori.Pues si la no convocatoria para Charlyn Corral se debió por una revancha, qué mal le están haciendo a la propia selección nacional, al prescindir de una de las jugadoras que tuvo un destacado paso en el futbol europeo. Ni hablar, porque en el fut mexicano suele pasar de todo.BUENA PRUEBA. Si las Chivas logran superar la tarde de hoy a los Tigres de Miguel Herrera, ahí sí empezaremos a ilusionarnos con los tapatíos de que puedan convertirse en uno de los protagonistas en lo que resta al calendario de la presente temporada del torneo MX.En efecto, ya que el cuadro norteño luce mucho más sólido que los Bravos de Juárez y por ende hará que las Chivas tengan que mostrar un mejor nivel competitivo en la cancha. Sin duda, será una buena prueba para el chiverío.GASTAZO. La ola de robos que ha sufrido en su casa campestre de la colonia Rosario Uzárraga, ha obligado al jugador de la vieja guardia y símbolo del futbol de la sindicatura de Eldorado, Alejandro Guzmán Mendoza, a gastar buena parte de su jubilación en un sofisticado sistema de vigilancia.Ya son varias las veces que las ratas de dos patas se introducen a su domicilio, llevándose diversos y valiosos objetos que han perjudicado en serio su patrimonio.La verdad, es lamentable que gentes tan conocidas y estimadas como el Capitán Furia Guzmán sean tratadas de tan mala manera y a la vez lanzamos un llamado a las autoridades para que manden más patrullaje a la colonia Rosario Uzárraga.REFLEXIÓN: La vida tiene diferentes capítulos, y un mal inicio no significa el final, sino un buen inicio de la historia.