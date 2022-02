Una goleada que sí debe disfrutarse

audima

La Selección Nacional femenil inició arrolladora su participación en el premundial femenil, al masacrar 9 por 0 a Surinam, en un triunfo que sí se debe disfrutar y cacaraquear, pues en esta rama son pocas las oportunidades que se tienen de ganar ante escuadras más poderosas.Bien por las jugadoras del tricolor, que supieron aprovechar todas las ventajas que les dio su oponente para fabricar tan desproporcionado tanteador, y donde quedó reflejado la notable diferencia entre uno y otro equipo por la ubicación que tienen el ranking mundial de FIFA.Mire usted, México se ubica en el lugar 27 que, para los pocos logros que tiene a nivel internacional, nos parece un buen sitio, pero Surinam está en el número 127 de una lista de 176 países que tiene afiliados la FIFA. Entonces, si consideramos este aspecto, se puede decir que la goleada mexicana ante Surinam fue algo normal y se confirma que el nivel de la zona de Concacaf es igual de débil que el de los varones.Por lo tanto, sentimos el once azteca no deberá tener problemas para coronarse en este premundial a menos que le salga muy bravo otro equipo caribeño.

A REIVINDICARSE. Luego de la bailada que les dieron los Tigres la jornada anterior, las Chivas buscarán la tarde de hoy que el León pague la afrenta, conscientes de que no es un duelo nada sencillo, ya que la Fiera también busca regularizar su accionar.Pero ya es tiempo de que los tapatíos comiencen a hablar más en la cancha que con los micrófonos, y junto con su timonel, Marcelo Michel Leaño, se conviertan en un equipo protagonista de la Liga MX, porque de nada les sirve que jueguen bien un partido y tres mal.Sin duda, el chiverío tendrá otra dura prueba de fuego frente a los Panzas Verdes, que no pueden darse el lujo de perder dos juegos en su propia selva.

SUERTUDO. El símbolo del futbol de Bachigualato, Genaro Gálvez, fue el afortunado que se ganó los zapatos personalizados que se rifaron la tarde del jueves pasado en los campos de Sagarpa.La mano santa de Conchita, la vendedora de chelas, fue la encargada de sacar el boleto 20, y que le pertenecía al Tunco Gálvez, quien se encontraba en el lugar y ahí mismo le entregó su premio Gilberto Almanza, que esa tarde festejaba su aniversario 70.El detalle curioso de la rifa fue que previo al boleto ganador, salieron tres números a nombre de Juan Ramón Sánchez, coordinador de la Liga Interinstitucional, y dos del gran jugador de la vieja guardia, José Luis Bracamontes Ayón.Le reiteramos las gracias a todos los que nos ayudaron para esta actividad, que sirvió para cubrir gastos de la rehabilitación del popular Francisco “Frank” Quintero.

