Las Águilas van por la revancha

Muy pronto le llegó la oportunidad a las Águilas del América de poder cobrarse una dulce venganza al medirse esta tarde de nueva cuenta al Monterrey, en duelo de la última jornada del calendario regular del torneo MX.Se podrá decir y con cierta razón de que el partido de hoy no tiene la misma relevancia como la tuvo la final de la Concachampions que ganaron los Rayados, pero creemos que los jugadores y cuerpo técnico americanista lo ven de diferente manera.En efecto, porque el cuadro que dirige Santiago Solari sabe a la perfección que tiene la obligación de cortar su racha de dos derrotas en fila para llegar con menos presión a la fase de cuartos de final.Por el lado de los norteños tampoco en la liga anda muy bien que digamos, pues ya tiene cinco partidos sin ganar y no refleja en nada la supuesta poderosa plantilla que tiene.De tal manera que si dejamos a un lado su etiqueta de monarca de la Concachampions, para el juego de hoy, al América podríamos colocarlo como ligero favorito sobre la Pandilla. Veremos si dicho cotejo cumple con las expectativas.FUERA. Helados Gigy se suma a la lista de los equipos que dominan por completo el calendario regular en diferentes torneos tanto profesionales como amateur y no pueden ser campeones.Los paleteros llegaron como favoritos a la ronda semifinal de la Liga Interinstitucional para vencer al IMSS y llegar a la gran final contra Transportes Bermon.Pero resulta que los asegurados salieron inspirados la noche del pasado jueves para doblar al Gigy con un ajustado pizarrón de 3 goles contra 2.Sin duda, se trató de un excelente encuentro, que pese a su gran intensidad, los jugadores actuaron con mucha disciplina dentro de la cancha.La gran final se jugará el próximo jueves en el campo uno de Sagarpa y se la recomendamos a los aficionados.

EL PINZÓN. Teníamos buen rato sin ver a Francisco Mendoza Amador, mejor conocido en el medio futbolero polilla con el apodo del Pinzón. En la breve charla que sostuvimos ayer en una céntrica calle, Francisco Pinzón nos comentó que tuvo que retirarse de las canchas hace 20 años, debido a una seria lesión que sufrió en la columna vertebral.

Recordó que su último equipo en el que jugó fue el de la UAS categoría Diamante. Te mandamos un sincero saludo, amigo Pinzón, y que sigas muy bien.

