Espíritu nómada

Son nuevos tiempos: en vez de fuegos artificiales hubo un baile de drones iluminados, cortesía del gobierno de Michoacán. Lo más importante del Tianguis Turístico 2021, sin embargo, es el simple hecho de que se esté llevando a cabo en Mérida y de manera presencial. Fue muy persistente Michelle Fridman, “la Mich, la rebelde secretaria de turismo” de Yucatán, ya que el Tianguis se pospuso cuatro veces. Los costos los cubrió en buena medida el gobierno de Yucatán, ya que la Secretaría de Turismo federal tiene otras prioridades.

A pesar de que el turismo ha sido una de las actividades más golpeadas por el covid, el desplome en México ha sido menor que en otros países. El secretario de turismo Miguel Torruco ha señalado que la industria tuvo una caída de 45 por ciento, mientras que en las 10 principales potencias turísticas se registró un colapso de 80 por ciento. “La no restricción de los vuelos internacionales” y “la puesta en marcha de los protocolos biosanitarios”, dijo, lograron que “nosotros no tocáramos fondo”.

No es nimio el esfuerzo: el turismo es una de las actividades más importantes de nuestro país. En 2019 México se encontraba en séptimo lugar del mundo en arribos internacionales. El secretario Torruco prevé que la actividad represente el 7.1 por ciento del PIB en 2021, pero puede alcanzar el 8.3 por ciento en 2022. En abril-junio de 2021, 3.9 millones de personas estaban ocupadas en el sector.

Es grande la capacidad de recuperación de la actividad. A pesar de la pandemia y la mala imagen generada por la violencia, México es un destino ideal por su clima, ubicación geográfica, y riqueza natural y cultural, pero también por la amabilidad natural de su gente. El hervidero de profesionales en el Tianguis Turístico de Mérida es una comprobación contundente. Mil 400 compradores de 42 países han estado en busca de hacer negocios.

El interés por el “renacimiento” del turismo no significa que el gobierno federal esté tomando las medidas más adecuadas. Una acción muy cuestionada ha sido la cancelación del Consejo de Promoción Turística. No dudo que haya tenido ineficiencias o corrupción, pero ninguna empresa puede dejar de promoverse. Como en otros casos, el gobierno debió haber corregido los problemas y no simplemente acabar con la institución y tomar su dinero.

Los recursos de promoción del Consejo, por otra parte, provenían de un gravamen, el derecho de no inmigrantes, promulgado para reunir fondos para la promoción turística. Hoy la mayor parte de los recursos gubernamentales en turismo se están enfocando al Tren Maya, cuya construcción se ha encargado a Fonatur. Quizá tenga beneficios, aunque se concentrarían en Quintana Roo y Yucatán, pero difícilmente será un proyecto rentable. El resto del país ha quedado descobijado.

También tendrá repercusiones negativas de largo plazo la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el cual habría generado un importante centro de conexiones aéreas con beneficios para el turismo y la aviación comercial. La combinación del actual aeropuerto capitalino y el nuevo de Santa Lucía está lejos de ofrecer la capacidad y conectividad que prometía el NAIM.

Ni siquiera estos errores pueden frenar el dinamismo del turismo. El deseo de viajar y conocer nuevos entornos es expresión de un espíritu nómada que los humanos mantenemos tras ocho milenios de sedentarismo. No solo amplia nuestros horizontes, sino que genera una importante actividad económica. Como cualquier otra, sin embargo, debemos cuidarla y promoverla.

Pepe Carral

Tenía 99 años, muy bien vividos. Fue banquero innovador y entusiasta con el Bank of America y otras instituciones. En los últimos tiempos presidió el Club de Industriales. Era un hombre entrañable, generoso y defensor de las libertades. Hasta siempre, mi querido Pepe.