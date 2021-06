"Para ser fifí se requieren más de 500 millones de dólares de fortuna". Andrés Manuel López Obrador

¡Qué decepción! He vivido en el error. Hoy me doy cuenta de que no pertenezco a ese exclusivo grupo de fifís inventado por el presidente López Obrador.

Desde antes de asumir la Presidencia, Andrés Manuel repartía con generosidad la calificación. La usaba, por ejemplo, para los periodistas que lo cuestionaban. "Siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí", dijo el 26 de marzo de 2019. "Yo no inventé lo de fifí". Toda opinión contraria a la suya era conservadora y fifí. La clase media también.

Cuando en marzo de 2021 un grupo de 2,500 mujeres firmó un documento para pedirle que dejara de descalificar a las mujeres y rompiera el "pacto patriarcal" con el "presunto violador Félix Salgado Macedonio", el mandatario las menospreció nuevamente: "Claro, ser abajofirmante, no significa estar aquí en el Zócalo, es muy cómodo, como son famosos y fifís". El 7 de junio se burló de los partidos de oposición: "Se lo mando decir a mis adversarios, no se pudo ahora, lástima fifís, lástima Margarito, pero al revés". El primer uso que conozco del término "fifí" es del escritor francés Guy de Maupassant en un cuento de 1882. Se refería a un hombre a quien "sus camaradas le llamaban simplemente Mademoiselle Fifi. Este sobrenombre le venía de su coquetería, de su talle delgado., por su cara pálida., y también de su costumbre. de expresar siempre la expresión francesa fi, fi donc". El Diccionario de la Real Academia apunta que fifí es un término coloquial de algunos países de Latinoamérica, entre ellos México, que se refiere a "una persona presumida y que se ocupa de seguir las modas".

Por un tiempo pensé que eso me dejaba exento, ya que no tengo ningún interés en la moda, pero una y otra vez los seguidores del presidente se han referido a mí como integrante de la despreciable prensa fifí. Por otra parte, cuando en 2019 un periodista le preguntó al presidente si, en vez de descalificar a la prensa fifí, no sería mejor buscar la unión de todos para el bien de México, el presidente respondió airado:

"¿Qué son los fifí? Fantoches, sabelotodo, hipócritas, doble cara, eso son".

El presidente sigue descalificando. Ayer mismo continuó sus embates contra la clase media. No perdona a los capitalinos el haber votado por candidatos que no eran los suyos, que prefirieron, por ejemplo, a Gabriel Quadri frente a Pablo Gómez. Pero ayer fue mucho más allá: "Una clase media manipulada fue la que permitió el fascismo de Hitler. Chile, el Golpe de Estado contra el presidente Allende, fue respaldado por la clase media. La clase media, ya lo dijimos, manipulada, no informada, respaldó a Huerta en el asesinato al presidente Madero. Llegaron a decir a miembros de esa clase media conservadora que Madero era un traidor a su clase".

Esta clase media sería, pues, responsable de algunas de las dictaduras más sangrientas, pero no llega siquiera a ser fifí: "Los que se sentían dueños de México los manipulan, se llegan a sentir hasta fifís, se ofenden, cuando ellos no pertenecen a las clases medias". Ayer le puso número al término: "El fifí es un junior, por lo general de la oligarquía, de los de mero arriba; para ser fifí se requieren más de 500 millones de dólares de fortuna".

Yo, como simple periodista clasemediero, no llego ni en sueños. Pero no hay que ser fifí para hacer esfuerzos por construir una república de libertades que aspire a la prosperidad. Si eso es estar manipulado, que así sea.

#FREEBRITNEY

Estados Unidos se queja de que países como China están despojando a sus ciudadanos de derechos fundamentales. Y tiene razón. Pero en la propia Unión Americana una ciudadana como Britney Spears ha sido legalmente despojada de los derechos de manejar su patrimonio, contraer matrimonio o tener un hijo. Ha sido convertida en una esclava.

