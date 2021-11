Anaya y la cárcel

Lejos de deslindarse de los intentos de la Fiscalía por encarcelar a Ricardo Anaya, el presidente López Obrador ofreció ayer nuevos indicios de que se encuentra detrás de las acusaciones contra el panista. En lugar de señalar que la Fiscalía es autónoma y los jueces independientes, cuestionó la honestidad del excandidato y afirmó que este debe aclarar por qué se dio una supuesta ruptura entre él y el expresidente Enrique Peña Nieto. “¿Quién le aconsejó. que dijera que iba a meter a Peña Nieto en la cárcel?”.

No hay razón, sin embargo, para pensar que hubo una ruptura entre Peña Nieto y Anaya porque nunca hubo cercanía. Anaya siempre fue agresivo y, a mi juicio, falto de ética en sus ataques a Pela Nieto. Un político no debe hacer campaña afirmando que encarcelará a sus rivales. La justicia no debe manejarse con propósitos políticos. Ahora bien, las amenazas de Anaya llevaron a la entonces PGR a iniciar una investigación penal contra él por presunto lavado de dinero, lo cual también fue ejemplo del uso político de las instituciones de justicia. La PGR retiró las acusaciones dos días antes de terminar el gobierno de Peña Nieto, como para confirmar que la acusación sí había sido política.

El presidente López Obrador, sin embargo, dice constantemente que su gobierno no es como los anteriores, “No somos iguales”, pero el intento por encarcelar a Anaya lo desmiente. Es verdad que el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, quien ha confesado haber recibido sobornos de Odebrecht, dice que parte del dinero lo mandó a Anaya por instrucciones de Luis Videgaray para que el diputado votara a favor de la reforma energética. Solo que la información no cuadra. El dinero supuestamente se le entregó a Anaya meses después de haber dejado de ser diputado, cuando ya no podía votar por la reforma. En la fecha en que Lozoya dice que mandó el efectivo al Palacio Legislativo, ni Anaya ni el militar del Estado Mayor Presidencial que presuntamente lo llevó estuvieron en el recinto, según los registros de ingresos y salidas.

No había ninguna razón, por otra parte, para sobornar a Anaya para votar por la apertura de la energía. Tanto él como la mayoría de los panistas habían exigido esa reforma. Es como si hubiera que sobornar a López Obrador para que repartiera dinero entre los pobres.

Entiendo que Anaya no se haya presentado ayer a declarar ante el juez. Es muy probable que lo hubieran metido a la cárcel, en prisión preventiva, para que ahí permaneciera durante tres años sin haber sido declarado culpable y sin poderse postular a la Presidencia en 2024. El juez ha dado una nueva prórroga para su comparecencia, la cual tendrá lugar el 31 de enero, pero es muy probable que si se presenta sea encarcelado antes de ser juzgado.

El presidente dice que Anaya debe regresar a México y comparecer ante el juez porque “El que nada debe nada teme”. Pero el caso de Rosario Robles, a quien se acusa de omisión en sus responsabilidades, que no implica prisión preventiva, demuestra que sí hay que temer, aunque nada se deba. No es cuestión de tener la conciencia tranquila, como dice el presidente. Aunque es cierto que la cárcel “fortalece a un dirigente”, como señala AMLO, no es aceptable que un gobierno encarcele a alguien solo por ser opositor.

El presidente dice que es distinto a sus predecesores. Ojalá lo demuestre. No tiene por qué encarcelar a un enemigo. Queremos un verdadero sistema de justicia, no uno que forje líderes políticos en las prisiones.

Dictadura. Daniel Ortega se ha proclamado vencedor en las elecciones de Nicaragua. Si permanece como presidente hasta terminar su nuevo período, habrá estado en el poder 20 años ininterrumpidos, más los cinco de 1985-1990. Anastasio Somoza Debayle, el anterior dictador de Nicaragua, solo gobernó 10 años.

