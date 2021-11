Ante la terna

Los tres juristas nominados a la Suprema Corte de Justicia tienen algo en común: todos son cercanos al primer mandatario. El presidente no quiere correr riesgos: el próximo ministro debe tener por lo menos un 90 por ciento de lealtad, independientemente de su capacidad. No quiere que le ocurra lo que a Felipe Calderón, quien eligió al ahora ministro presidente, Arturo Zaldívar, solo para que este, al amparo de “una ética de la responsabilidad”, argumentara después que funcionarios de su gobierno, el director del IMSS Daniel Karam y su predecesor Juan Molinar Horcasitas, habían cometido violaciones graves a los derechos de las víctimas de la guardería ABC.

A Bernardo Bátiz le tengo un enorme respeto por su trabajo de décadas. Si bien es un político leal, me parece también un hombre de principios, que votaría en contra de las instrucciones del presidente si estuviera convencido de que es lo justo. Aunque goza de cabal salud, sin embargo, a sus 85 años es aventurado postularlo para una responsabilidad de 15. Casi parecería que el presidente lo ha incluido en la terna para que sea descartado y facilitarle el camino a una favorita.

Loretta Ortiz tiene una trayectoria académica destacada. Es cierto que es esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, secretario del gobierno capitalino con Andrés Manuel de 2000 a 2003 y actual fiscal electoral, pero toda su carrera ha sido independiente. Más inquietante es que fue diputada por el Partido del Trabajo en 2012 y fundadora de Morena, organización a la que solo renunció el 17 de diciembre de 2018 para facilitar su primera postulación a la Corte.

Eva Verónica de Gyves Zárate es la única candidata con una carrera judicial. Ha sido defensora de oficio, agente de ministerio público, secretaria de acuerdos, juez y magistrada en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Preocupa en su caso que sea esposa de Rafael Guerra Álvarez, reelecto como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la capital gracias a un polémico artículo transitorio de la Constitución de la Ciudad de México que permitió una reelección vedada por la ley, algo similar a lo que rechazó la Corte para su ministro presidente.

La proximidad con el presidente de los tres miembros de la terna sí importa. En un tema muy cercano al corazón de AMLO, por ejemplo, la determinación de si un organismo autónomo como el IFT debe seguir pagando sueldos más altos que el del presidente, la segunda sala de la Corte otorgó una suspensión en una votación dividida; los dos votos en contra, los que reflejaron la visión del presidente, fueron los de los ministros designados por la 4T: José Luis González Alcántara y Margarita Ríos Farjat.

Casi todos los presidentes proponen ministros afines, aunque siempre puede haber sorpresas, como sucedió con Calderón y Zaldívar. Aun así, en la reforma judicial de 1994-1995, cuando Ernesto Zedillo descartó a los 26 ministros en funciones para escoger a 18 candidatos entre los que el Senado eligió a 11 ministros, el presidente siempre señaló que no conocía a ninguno. Olga Sánchez Cordero salió de esa reforma, que yo cuestioné entonces, pero que a la distancia reconozco estableció la primera, y quizá única, Suprema Corte que no buscaba representar al primer mandatario en turno. Hoy el esfuerzo es exactamente el contrario. El presidente no solo conoce a los candidatos, sino que es cercano a los tres.

Gasolina. De enero a octubre de 2021 el gobierno gastó 47,470 millones de pesos para contener el incremento al precio de las gasolinas, según información del SAT. Esto es inaceptable, no solo porque es un subsidio a los más ricos, sino porque contribuye de manera importante al calentamiento global.

«Todos los derechos asegurados para los ciudadanos por la Constitución no valen nada, son una simple burbuja, si no son garantizados por un poder judicial independiente y virtuoso». Andrew Jackson