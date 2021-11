El GP y la 4T

El presidente López Obrador no estaba en contra de realizar el Gran Premio de Fórmula 1 en la Ciudad de México. Lo que dijo al llegar a la Presidencia fue que su gobierno no aportaría recursos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, ya que todo el dinero de Fonatur era para el Tren Maya. El gobierno federal anterior se había comprometido a entregar 213 millones de dólares para la carrera en cinco años.

Dentro de su movimiento político sí había una fuerte resistencia. Lo reflejó la activista Estefanía Veloz en el programa de televisión Punto Contra Punto, conducido por Genaro Lozano: “Los boletos cuestan 10 mil pesos. Es una actividad fifí por los boletos que cuestan hasta 30 mil pesos. Más allá de que sea un tema clasista, es un tema de la pigmentocracia. Entras al lugar y todo mundo es güerito, de ojo verde”. Esto no impidió que, por ejemplo, Antonio Attolini, quien en 2019 era coordinador técnico de vinculación internacional del IMSS, y que posteriormente contendió por la secretaría general de Morena, haya acudido al Gran Premio invitado por “un grupo de empresarios nacionalistas”, lo cual podría haber sido una violación de la Ley General de Responsabilidad Administrativa.

Si bien el presidente no quiso utilizar fondos públicos para el Gran Premio, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un gran esfuerzo por conseguir que “un grupo de empresarios privados” entrara al quite. “Esta es una prioridad en materia turística”, declaró en 2019, al lograr el acuerdo. “Es una inversión que tiene un retorno, pero se impacta de manera distinta y no regresa como tal. Se tiene en restaurantes, hoteles, turismo. Hay un 90 por ciento de ocupación hotelera ese fin de semana”.

Miguel Torruco, secretario de turismo federal, quien siempre ha estado a favor de este espectáculo, declaró esta semana que “La edición 2021 del Gran Premio de México alcanzará una derrama de 770.2 millones de dólares y será simbólicamente el banderazo del gran futuro turístico de la nación mexicana”.

Yo no sé si las cifras son correctas, pero no tengo dudas de que el Gran Premio genera una enorme actividad económica y promueve con eficacia la imagen de México. En un momento en que en el mundo se percibe a nuestro país como violento, la difusión de un evento bien organizado y pacífico como este es extraordinariamente valiosa. Quizá lo digo también, reconozco, porque me gustan en lo personal las carreras de Fórmula 1 y las veo siempre que puedo en televisión; pero es claro el valor del evento como forma de promoción turística. Esto es particularmente cierto cuando consideramos que, por varios años, el Gran Premio de México ha sido considerado el mejor de toda la temporada.

Al contrario del Gran Premio, me pareció un abuso el cierre del Paseo de la Reforma por tres días para llevar a cabo el Red Bull Show Run 2021. Este espectáculo generó enormes problemas a los vecinos y a quienes se trasladan por el lugar. Fue una privatización temporal, inaceptable, de una vía pública.

Para este fin de semana, espero que tengamos un maravilloso Gran Premio. Me encantaría ver un triunfo de Sergio Pérez, por supuesto, pero deseo, sobre todo, como dice el secretario Torruco, que sea el banderazo de salida de un gran futuro turístico para nuestro país. Espero que se logre también el Gran Premio de Cancún que se está planeando.

Daño moral. El error de Lozoya no fue comerse un pato laqueado, sino meterse con una mujer muy aguerrida. Lozoya declaró que por instrucciones de Luis Videgaray le compró una bolsa Chanel a la periodista Lourdes Mendoza y le pagó las colegiaturas a su hija. Ella no solo lo negó, sino que lo demandó por daño moral y lo fue a buscar al Hunan donde tomó las fotos que le costaron a Lozoya la libertad. “El infierno no tiene furia como una mujer” difamada, diría Shakespeare.