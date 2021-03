Sergio Torres no cree en las encuestas

Que anda muy feliz porque está creciendo en el ánimo del electorado en todo el estado, que no cree en las encuestas, que en muchas ocasiones han fallado, que cree en el trabajo y el contacto directo con la gente, dice Sergio Torres Félix, precandidato a gobernador por Movimiento Ciudadano.

La mayor fuerza considera que la tiene en el centro del estado, porque ya gobernó Culiacán, pero además porque nunca ha perdido una elección y basa su confianza en que traen muy buenos candidatos, en: Mazatlán con Martín Heredia, en Ahome con Miguel Ángel “Líder” Camacho y en El Fuerte.

“La gente va a votar por el mono, no por los partidos políticos”, que diga esto les molesta a los dirigentes de los partidos denominados grandes, pero hay mucha participación ciudadana.

Pone como ejemplo del fallo de las encuestas, que en el 2018 algunas encuestadoras decían que iba a ganar el candidato presidencial priista José Antonio Meade, y ya se sabe que perdió estrepitosamente. Explica que muchas personas esconden sus preferencias, por desconfianza no dicen por quién van a votar y en eso basa parte de sus aspiraciones.

Popurrí. Ayer, en la conmemoración del 92 aniversario de la fundación del PRI, los priistas ahomenses cerraron filas, en el evento que presidió César Emiliano Gerardo, estuvieron los precandidatos: a la alcaldía, Marco Antonio Osuna y a diputados locales: Dulce María Ruiz y Bernardino Antelo, sin embargo, el priismo vive momentos cruciales de frente a la elección de junio próximo.

También sobre el priismo campea el fantasma de Luis Donaldo Colosio, a unos cuantos días que se cumpla, el 23 de marzo, el 27 aniversario de su asesinato en Lomas Taurinas en Tijuana. Se recuerda aquel polémico discurso que dio el 6 de marzo en el monumento a la Revolución, en el que declaró, “yo veo a un México con hambre o sed de justicia”, que muchos aseguran que marcó su trágico destino. Ahora que los priistas están huérfanos políticamente porque el presidente de la república no es de su partido enfrentan la disyuntiva de retomar los postulados de Colosio, para acercarse al pueblo y ganar la elección o quedarse igual que antes y arriesgarse a perder incluso su registro. Veremos.

PROTESTA. Los organismos ProVida se declaran en pie de guerra y anuncian que el próximo lunes harán una manifestación y una cadena humana en palacio municipal de Culiacán, en demanda que no se apruebe el aborto en Sinaloa, tema que pronto será abordado en el congreso, ya que no confían mucho en la palabra de la coordinadora de la mayorista bancada de Morena, Graciela Domínguez, que se ha comprometido a que no pasará.

PRESEA. Merecido el reconocimiento que le hace el congreso del estado a la compañera periodista mochitense Dulcina Parra al otorgarle la medalla al mérito “Dra. Norma Corona Sapién”, por su constante trabajo de apoyo que ha hecho a las organizaciones de rastreadoras de personas desaparecidas.