Sergio Torres no trajo el mejor mensaje

El líder del Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix, vino a la ciudad para tomar como desconocido al alcalde Gerardo Vargas Landeros, a quien acusó de que no resuelve los problemas por andar en campaña por el Senado de la República. Es propio de su perfil personal, además de ser dirigente opositor, pero dicen que Torres Félix equivocó su perorata para golpear a Vargas Landeros. Y por eso no le salió. Incluso, hasta quedó mal. Muchos aseguran que el mensaje no compaginó. Lo que pasa es que muchos ven que Vargas Landeros trata de resolver los problemas y atiende a las familias. Es más, mientras Torres Félix lo acusaba de que las tiene abandonadas, Vargas Landeros trabajaba directamente en la limpieza de las alcantarillas para que saliera el agua de la lluvia que cayó ayer. El líder emecista llegó en mal día para manejar ese discurso, como también lo hizo en el caso de la policía Dignora. Lo de la campaña por el Senado puede que ahí sí tenga razón, pero pues muchos también saben que él anda en lo mismo, anda por un hueso para el 2024.

DICEN QUE SERGIO TORRES perfila un nuevo aliado en Ahome: el regidor Carlos Roberto Valle Saracho. Se les vio juntos ayer. Hay quienes dicen que este se le quiere meter por el caso de los policías acusados de extorsionar al hijo de la secretaria general adjunta Flor Serrano y en el que está saliendo raspado. Algunos emecistas ya empezaron a hacer “changuitos” para que su líder no le ponga mucho oído porque donde se mete Valle Saracho hay problemas. Otros observan que da la casualidad que se arrimó a quien vino a golpear a Vargas Landeros.

POR CIERTO, el alcalde Vargas Landeros enfrió las intenciones de algunos policías y el líder de los abogados José Luis Polo Palafox: no va a cesar a los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública, como se lo piden. En lo que sí coincide con ellos es que el regidor Valle Saracho no tiene ninguna facultad para intervenir en detenciones. Lo que sí es que el alcalde debe de tomar medidas en lo que pasa en la comisión y con Valle Saracho porque lo meten en cada problema. Incluso, en gran parte el caso de Dignora pasó a cabildo por lo que se hizo de origen.

SI LA CONDUCTA de Dignora quedó en la impunidad, la de estos policías acusados de extorsionar al hijo de la secretaria general de MC va por el mismo camino. Esto son las consecuencias cuando se manosean los casos. Una cosa ya se vislumbra: la comisión va a dar de baja a los policías, pero por las torpezas que se cometieron en el procedimiento, Polo Palafox y los abogados la resolución la van a echar abajo legalmente. Políticamente no, como fue el caso de Dignora, porque en cabildo pierden la votación. Al tiempo, dicen algunos que no son parte en el lío.

LAS DEPENDENCIAS federales que organizaron la consulta indígena van a informar al juzgado de distrito el resultado cuando terminen con todas las comunidades indígenas incluidas. Las que faltan son Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas, el reducto de los de Aquí No. Esto será el próximo mes.