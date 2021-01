Sergio Torres provoca tormentas

Ayer, en un día lluvioso, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Sergio Torres, estuvo en Los Mochis. Sostuvo una reunión con el virtual candidato a alcalde, Miguel Ángel “El Líder” Camacho, y luego arreció las tormentas que ya antes había provocado, acusando de corrupción a tres exalcaldes: al de Culiacán Jesús Valdés, Valdés, al de Ahome Álvaro Ruelas, y a Fernando Pucheta de Mazatlán.

Concretamente en Ahome, acusa al Álvaro Ruelas del desvío de 150 millones de pesos que le transfirió el Gobierno del Estado, los cuales supuestamente los invirtió en un software de 18 millones de pesos para digitalizar la atención a ciudadanos, que este mismo programa la Sedena lo compró en 500 mil pesos, y el Ayuntamiento de Culiacán en 15 millones. “También se inventaron cursos de capacitación costosísimos para justificar el derroche del dinero”.

En los tres municipios había muchas necesidades que se hubieran cubierto con ese dinero, es más los gastos que se hicieron sin atender las prioridades de reconstrucción del drenaje, agua potable, pavimentación y demás, están plasmados en los informes de gobierno.

Califica estos desvíos millonarios como delincuencia organizada, porque así se califica cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para cometer algún ilícito y esto es lo que hicieron los exalcaldes: les compraron a las mismas empresas. Antes ya Sergio había sostenido un intercambio de acusaciones y contra acusaciones con el líder estatal priista Jesús Valdés, y dice que él no teme nada porque cuenta con documentos que comprueban lo que dice.

“Yo no vengo a simular, siempre digo la verdad y por eso he ganado todas las elecciones en las que he participado, no soy palero del PRI ni del gobierno”, remata. Por lo que se ve hay pleito para rato y se corre el riesgo que con estos enfrentamientos Movimiento Ciudadano y el PRI se destruyan mutuamente antes de la contienda de junio próximo.



Popurrí. Al principio el dirigente cenecista Faustino Hernández aspiraba a la alcaldía de Culiacán. Desde el tercer piso de gobierno le mandaron decir que se registrara para competir por una diputación federal, pero declinó y ahora sube la mira de sus aspiraciones y se autoproclama como precandidato a gobernador, pero para no ir solo reclama seis alcaldías para el sector campesino.

Aquí en Ahome “destapa” a Marco Antonio “Todoterreno” Osuna, a Gilberto “Pachón” Irazoqui y a Elvira Vega y sus declaraciones vienen a ponerle más sabor al caldo de los jaloneos que se dan previo a los registros de los candidatos que recibirán el aval de la cúpula priista. Veremos qué eco encuentran sus exigencias en tiempos en que la CNC ha perdido mucho del poder que antes tenía.



MORENOS. Efrén Lerma, quien pintó su raya a tiempo del PRD y que ahora busca ser candidato federal por Morena, se reencontró en la instalación del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, con el candidato a gobernador Rubén Rocha y recordaron las viejas luchas políticas que han librado juntos. Dice que Billy Chapman es el único que le podría ganar la encuesta y espera resultar electo.