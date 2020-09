Sergio Torres será candidato

Con el PRI, o a pesar del PRI y sus dirigentes, Sergio Torres asegura que aparecerá en las boletas electorales en el 2021, que será candidato a gobernador y se compromete a respetar los tiempos electorales porque por el momento está dedicado a su trabajo en la Secretaría de Pesca.

“Estoy más firme que nunca en mis aspiraciones”, dice y al referirse a sus posibles adversarios, en primer lugar al interior del tricolor, respeta a Mario Zamora y a Jesús Valdés. Tampoco tiene temor enfrentarse a Rubén Rocha por Morena, o a Jesús Vizcarra por Morena o por el partido que sea.

Que no le tiene miedo a nadie, porque confía en su propia fuerza, y utiliza una parábola para explicarlo; toda mi vida he jugado futbol y nunca preguntamos quién es el rival, simplemente que nos digan el lugar y la hora y ahí estaremos bien preparados.”

Califica de pagadas a modo y “cuchareadas” las encuestas de intención del voto que se han publicado las últimas semanas y en las cuales no aparece. Lo que más le interesa es fortalecer la amistad que tiene con gente de todos los partidos políticos y el apoyo que le están dando para hacer posible que compita en la próxima elección.

Exhorta a los dirigentes priistas y a los demás aspirantes, a que en lugar de dedicarse a criticarlo, busquen enarbolar las demandas de la población, cuyas necesidades se acrecentaron con la pandemia del coronavirus.

En pocas palabras, Sergio Torres está engallado y difícilmente lo convencerán que decline en sus aspiraciones a la gubernatura para el 2021. No se arruga ante las dificultades y ahora más que nunca está echado para adelante.



Popurrí. De nueva cuenta, ayer grupos de cooperativistas ribereños bloquearon, por segundo día en lo que va de la semana, la carretera Los Mochis-Topo, causando un enorme embotellamiento donde quedaron varados cientos de vehículos, sobre todo transportes de carga que se dirigían a las instalaciones portuarias para abordar el transbordador rumbo a La Paz.

No se sabe por cuánto tiempo mantendrán el bloqueo que afecta a todos los que viajan a el puerto, en demanda que Conapesca les permita iniciar la captura de camarón el 13 de septiembre y no el 26 fecha para la que está previsto el levantamiento de la veda en Sinaloa.



CUENTAS CLARAS. Que el Congreso del Estado deja de ser la caja negra de las legislaturas anteriores, que ahora mediante convenios con CEAIP, se transparentan todos los gastos de los grupos parlamentarios y también de los propios legisladores, garantiza el secretario general Juan Antonio Ríos Rojo. Se licitan las obras y compras que se realizan y los comprobantes de gastos tienen que pasar por los filtros de la revisión del órgano de control interno y de la ASE antes de ser aprobados.



INFORME. Acertada la decisión de cancelar el acto público del segundo informe del alcalde Billy Chapman, para evitar aglomeraciones y prevenir contagios de covid. El horno no está para bollos, y en varios municipios, como en Navolato, también se está cancelando la ceremonia pública del Grito de Independencia.