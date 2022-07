Chivas y Águilas, de nuevo en problemas

Parece ser que los equipos de Chivas y Águilas ya están acostumbrando al sufrimiento a sus miles de aficionados debido al flojo arranque que han tenido en la presente temporada del futbol mexicano de la Primera División. Los dos tuvieron un gran cierre de temporada en la edición pasada, teniendo como técnicos interinos a Ricardo Cadena (Guadalajara) y Fernando Ortiz (América) y, gracias a su buena labor, fueron ratificados en el cargo para este torneo Apertura 2022.

Lamentablemente, ninguno de los entrenadores ha podido mantener esa consistencia como la de antes y ambos conjuntos están ubicados entre los últimos lugares de la tabla general. Incluso, las Chivas todavía no han ganado en cuatro fechas y solo han marcado un gol. En el caso del América, cuando menos ya tienen una victoria. Pero además, a los dos grandes del futbol mexicano se les critica que le están dando más preferencia a los partidos amistosos en la unión Americana para cargar sus arcas de dólares que a los partidos oficiales de su circuito. Ante tan complicado panorama, ya se escuchan voces de que si Cadena y Ortiz no comienzan a sacar victorias con sus respectivos equipos a la voz de ya, difícilmente terminarán la temporada. Pero si la situación del América y Guadalajara es seria, todavía dan más tristeza los Gallos del Querétaro, que siguen jugando en su estadio vacío por la dura sanción que le impusieron y ante un ambiente tan frío. Está muy carajo que la motivación le llegue a tope a sus jugadores y, por ende, siguen acumulando derrotas, como la más reciente que sufrió ante el Monterrey. Y mientras la afición no regrese a las gradas del estadio de La Corregidora, seguiremos viendo a un equipo desmotivado en la cancha y firme aspirante para seguir pagando la multa económica.

SUERTUDO. Si a usted le hicieran la propuesta de ver el clásico español Real Madrid-Barcelona con todos los gastos pagados y boleto al estadio incluido o quedarte a una final de una liga local, aunque tú fueras el líder de uno de los dos cuadros finalistas, ¿qué decisión tomarías? Pues, la verdad, yo haría lo mismo que hizo Santiago Ramos Beltrán de irse a la ciudad de Las Vegas para disfrutar de ese gran duelo que ganaron las blaugranas a los merengues 1 por 0 y, de paso, no despreciar el viaje que su esposa e hijos le hicieron al popular Chago Ramos con motivo de su cumpleaños. Además, el patrocinador de Grupo Fiscal Contable tuvo la suerte de su lado, ya que el sábado anterior dios Tláloc apareció y no dejó jugar su batalla titular de la Liga Diamante frente a Amigos del Venado, lo cual le permitirá a Ramos estar apoyando a sus pupilos el próximo sábado. Muchas felicidades, amigo Santiago, por tu cumple y deseo con toda sinceridad que puedas cumplir muchísimos más. Por cierto, otro de los afortunados culichis que disfrutó del clásico español en la ciudad que nunca duerme fue Federico “Chapo” Aguirre, el estandarte del equipo Seisa, multicampeón del fut polilla de Culiacán.