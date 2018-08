Sesgada visión del IMCO en sector salud

Iniciado ya el proceso de la compra consolidada de medicamentos y servicios integrales 2018-2019, liderada por el IMSS en su quinta edición, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) obviamente aprovecha la coyuntura y continúa con la promoción de resultados de su muy cuestionable estudio vinculado a la Corrupción en las Contrataciones Públicas.Para los distribuidores mayoristas del Seguro Social y sus respectivos asesores legales y financieros, que por supuesto han tenido oportunidad de leer y analizar dicho documento, parten de la conclusión de que ese estudio del IMCO reporta resultados absolutamente fuera de contexto de lo que resulta ser la complejidad de la adquisición de medicinas y otros insumos para la salud.Y es que el IMCO, que dirige Juan Pardiñas, únicamente hace un comparativo cuantitativo en el número de procedimientos, pero no analiza los resultados obtenidos y, sobre todo, los enormes descuentos y economías de escala que ha alcanzado el organismo que encabeza Tuffic Miguel como resultado de las últimas compras consolidadas.A lo anterior hay que agregar el hecho incuestionable de que el Issste, que mal dirige Florentino Castro y que es una de las instituciones consolidadas en la megacompra, no ha pagado los medicamentos en gran parte de los ejercicios 2016 y 2017 y absolutamente nada en este 2018.La abultada deuda de ese otro instituto al servicio de los trabajadores del Estado, ya rebasa los 7 mil millones de pesos a la proveeduría de medicamentos y servicios integrales, según la Asociación Nacional de Insumos para la Salud (ANDIS), que preside Héctor González, gremio que aglutina a los nueve principales distribuidores, esto es Dimesa, Maypo, CPI, Cimsa, Ralca, Pihcsa Médica, Cominsa y Brissa.El cuestionamiento al director del Issste y al titular de Hacienda, José Antonio González Anaya, es: ¿qué tipo de empresa podría soportar financieramente adeudos de esta envergadura? Naturalmente que sólo grandes compañías que, además, dan valor agregado a la compra y que proporcionan una red logística altamente eficaz, que asegura que los medicamentos lleguen a millones de pacientes a lo largo y ancho del país en cantidad, calidad y la oportunidad que se requiere.En síntesis, este estudio del IMCO es un verdadero sofisma por la siguiente razón: está señalando que el IMSS compra enormes cantidades de medicinas, pero no menciona que en ellas están incluidas las necesidades de más de 30 instituciones que consolidan sus necesidades y que, precisamente por esta razón, es que todas ellas se han beneficiado con importantísimos ahorros.A los encumbrados y estudioso analistas del IMCO no se les ha ocurrido hacer un análisis comparativo de los precios a los que compran aquellos 15 estados que no se consolidan, obvio, simplemente por que no pagan y éstos sí están involucrados en actos de favoritismo y corrupción en sus adquisiciones de insumos para la salud para sus instituciones locales.A cerca de mil 200 millones de pesos asciende el boquete que le hicieron a Planfia, que por más de 20 años dirigió José de Jesús Venegas. Ya hay demandas penales contra éste y otro par de ejecutivos de esa financiera de Fiat-Chrysler, que dirige Bruno Cattori, armadora que se terminó deslindando del caso. El fraude se denunció en junio del año pasado y el expediente se ha venido engrosando. El nuevo consejo nombrado el año pasado ha realizado una labor titánica limpiando la cartera con el apoyo de firmas como FTI Consulting, que comanda Vicente González, y Ernst & Young, que capitanea Víctor Soulé, amén de peritos forenses y en tecnologías de la información. Incluso ya se designó a un interventor gerente que es Luis Alberto Torres. Son varios acreedores de las bursatilizaciones de papel que hizo esta Sociedad Financiera Popular (Sofipo). Apunte a Citibanamex de Ernesto Torres Cantú, Quálitas de Joaquín Brockman, Bx+ de Antonio del Valle y Jaime Ruiz Sacristán, Invex de Juan Guichard, Actinver de Héctor Madero, Bancoppel de Enrique Coppel, Intercam de Rubén de la Mora, Banco Base de Lorenzo Barrera y Bancrea de Ernesto López Clariond.La paraestatal Exportadora de Sal, la salina más grande del mundo y que dirige Xavier Lascano, enfrenta varios retos. Se trata de un joint venture del que 51% pertenece al gobierno mexicano y 49% a la japonesa Mitsubishi Corporation, que lleva a nivel global Ken Kobayashi. Le adelanto que la empresa, resultado de una licitación, le encargó a Astilleros Marecsa, firma ubicada en Mazatlán y que dirige Gabriel Delgado, la construcción de un remolcador empujador de doble hélice de 5300 HP. Es el primero que se fabrica en México en los últimos 18 años. Interacciones, ya en la panza de Banorte, de Carlos Hank González, es el banco seleccionado por Marecsa para apoyarle con líneas de financiamiento y factoraje que harán posible el proyecto. Se espera que con la reciente fusión no se retrasen los tiempos y el banco cumpla en tiempo y forma. La entrega y botadura del remolcador se proyecta para el último trimestre de este año.Una de las áreas que más preocupa a la bancada de Morena es la relacionada al robo de combustibles, cantidad que supera los 30 mil millones de pesos anuales. El PAN y el PRD solicitaron revisar la gestión de Pemex Logística, específicamente al subdirector Adrián Brígido Moral Piñeyro. El coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática, Luis Sánchez Jiménez, solicitó al próximo gobierno federal realizar una investigación en Pemex y solucionar los problemas de robo de combustible. Por lo pronto, Carlos Treviño ya revisa la gestión de este funcionario cercano a Emilio Lozoya.