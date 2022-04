Sesión 34. Individualismo en la sociedad

audima

Salvador Minuchin (13/10/1921-30/10/2017†), nos dice que, en la cultura occidental, se tiende a considerar a los seres humanos como individuos independientes de los constreñimientos del medio. Perdemos de vista que, en realidad estamos inmersos en un gran sistema donde somos todos interdependientes, y que, en mayor o menor medida, las acciones que se toman en la esfera “individual” afectan al prójimo; como también nos afectan las decisiones de los otros. No podemos eludir la presencia del otro.

Entre los seres humanos es muy natural unirse para “coexistir”. Somos seres en relación. En ese entendido, ya sea que se trate de la familia, o no, necesitamos de la compañía de los demás.

La familia, es el contexto natural para crecer y para recibir auxilio. La familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de interacción.

Estas constituyen la estructura familiar, que a su vez, rige el funcionamiento de los miembros de la familia, define su gama de conductas y facilita su interacción recíproca.

Necesitamos que la familia ponga límites y nos permita crecer con normas y reglas claras, ya que, a la postre, será ese mismo funcionamiento el que se replique en la sociedad. ¿Acaso no necesitamos que nos enseñen a poner la basura en su lugar?, ¿acaso no necesitamos aprender a respetar a los mayores?, ¿acaso no se nos debe enseñar el sentido del deber y la responsabilidad? Quitarte el uniforme al llegar de la escuela, poner la ropa usada en el cesto de la ropa sucia, llevar tu plato después de comer al fregadero. Etc. Ay, mamás. Ustedes que dicen: “Pobrecito mijo, al fin que a mi nada me cuesta”. El asunto es que no se puede esperar que el resto de la sociedad también tolere la falta de civilidad de un hijo malcriado.

¿Les ha tocado conducir en Culiacán últimamente? Es un caos. Nadie está dispuesto a ceder el paso, el amarillo es para acelerar, el peatón debe correr para llegar a salvo al otro lado de la calle. Hemos perdido de vista justo la idea con que iniciaba; que somos seres en relación.

Pero no, Culiacán es una especie de “sálvese quien pueda”. Bueno, es verdad que no se puede generalizar, puesto que hay mucha gente de buena voluntad.

Sigamos con Salvador Minuchin, en su libro Técnicas de terapia familiar.

Nos dice que cada miembro de la familia aprende a reconocer, con diferentes niveles de conciencia y de detalle, la geografía de su territorio. Es decir, cada uno tiene noticia, y va incorporando aquello que está permitido y lo que no, de las fuerzas que se oponen a las conductas atípicas, así como de la índole y eficacia del sistema de control. En el mejor de los casos, la transgresión de estas reglas de convivencia debería de tener consecuencias del máximo valor afectivo: Culpa, angustia y posteriormente, deseos de reparación. Ese sería un indicador de salud mental.

Al menos en ese sentido, quizá necesitamos más neuróticos a quienes el superyó les recuerde el límite.

Papá, mamá, los necesitamos, a ustedes y a sus reglas. Es parte de la crianza.

Ayudar a sus hijos en la sublimación, en el mejor de los casos, de sus impulsos agresivos. De otro modo, no puede haber sociedad.

¿De qué manera? Llegando a acuerdos de convivencia en casa, estableciendo consecuencias ante la infracción de dichos acuerdos, formando en valores, dando tiempo de calidad. Permitiendo espacios para la libre expresión de las emociones.

Y también decirlo, por qué no, renunciando a los deseos narcisistas de ser reconocidos y amados como el mejor papá, o la mejor mamá. Cuando el hijo recibe la censura, vive al padre y a la madre como malos, por no ceder a sus caprichos. Con el tiempo, descubre el bien que le estaban haciendo.

Sigmund Freud nos dice que, educar, gobernar y psicoanalizar, son tres compromisos imposibles de cumplir. Nosotros, profesionales de la salud mental, formados en la materia, nos encargaremos del tercero. Ese es nuestro compromiso con la sociedad. Pero por favor, necesitamos que ustedes se ocupen de los dos primeros. Saludos, hasta la semana que viene. Paz y bien.