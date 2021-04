Si Félix Salgado y Delgado representan lo que es Morena, estamos en riesgo

¿Esto es Morena? ¿Es Félix Salgado Macedonio y Mario Delgado lo que representa Morena en el país? Si esto es cierto, entonces estamos ante un grave riesgo. Como es sabido, Salgado Macedonio pretende convertirse en candidato a gobernador de Morena en Guerrero. Es acusado por lo menos por cuatro mujeres de violación. Pero esto no les fue suficiente para cancelar su aspiración dentro de Morena. El INE se negó a registrarlo como candidato. ¿Por qué? Sencillamente porque no cumplió con el artículo 214 del Cofipe, que establece la presentación de los gastos de precampaña y en caso contrario no se permitirá el registro. Esa es la ley. Pero a Salgado Macedonio y Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, poco les importa, y como viles delincuentes callejeros han instrumentado una campaña de linchamiento contra el INE. Y no solo eso, Salgado Macedonio amenazó a los consejeros. ¿Eso es lo que queremos? Delincuentes siendo impunes porque cuentan con el apoyo del presidente López Obrador. Lo que es también delicado es que el candidato Rubén Rocha Moya de Morena a la gubernatura proponga traer la 4T a Sinaloa. ¿Esta clase de pensamientos y actitudes son las que promete traernos? Pues entonces estamos en riesgo. Ya Rocha Moya abrió contra los integrantes de Coparmex Sinaloa. Les dijo que están contra Morena. Rudeza innecesaria. Pero la respuesta fue igual o similar. Respondieron que si Morena no los quiere, entonces se iban a la Coalición “Va por Sinaloa”. Cuánto más faltará para que Rocha Moya descalifique a otros organismos empresariales o hasta organizaciones sociales que suponga que no están con él y lo que piensa. Dividir a los sinaloenses, polarizar las diferencias, no abona para nada al camino de un proceso electoral tranquilo.

Sumar es la clave. En política, espacio que no se cubre por un actor, llega otro y lo toma. Apenas declaró el candidato de Morena su rechazo a los empresarios afiliados a la Coparmex Sinaloa, raudo y veloz acudió ante ellos Mario Zamora, candidato a la gubernatura “Va por Sinaloa” y ante ellos hizo compromisos que permitan impulsar el desarrollo económico del estado. Miembros de la intercamaral ya se manifestaron también a favor de Mario Zamora. En todo proceso electoral la lógica es buscar sumar a todos en torno a una propuesta política. Son momentos de sumar. Pero pareciera que para Morena y su candidato Rubén Rocha Moya eso no cuenta. Ya dividió a sus propios simpatizantes con la alianza con el PAS. Ya lastimó y desestimó a buenos elementos que aspiraron a convertirse en candidatos y los cambió por cartuchos quemados como son Luis Guillermo Benítez en Mazatlán, Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán, Gerardo Vargas en Ahome, ahí también a Billy Chapman. La reelección que propone Morena de diputados federales y locales también es considerada un insulto por sus propios miembros. Un panorama de confrontación. De división que solo polariza a los sinaloenses y amenaza con provocar incertidumbre al proceso electoral.

Sin medicamentos. Derechohabientes del ISSSTE en Mazatlán se quejaron que nuevamente la escasez de medicamentos se ha vuelto a presentar. Se informó que al acudir a las instalaciones médicas por sus medicamentos lo único que les han informado es que “no hay… Y no saben cuándo lleguen”. Personas con padecimientos crónicos como diabetes e hipertensión son los que se quejaron. La situación es delicada porque tampoco cuentan con dinero para comprar por su cuenta estas medicinas.