Si acaban al Frente, Mancera iría por el PRD

Primero surgió el llamado Frente Opositor, un proyecto de Ricardo Anaya formado por PAN y PRD, para buscar, él, la Presidencia de la República sin tener que pasar por el proceso de selección interna de su partido.

A este autollamado Frente Opositor, se agregó Dante Delgado, presidente de esa franquicia que es Movimiento Ciudadano y cambió el nombre a Frente Ciudadano Por México, siendo, como es, un acuerdo cupular que excluía, y excluye, a los ciudadanos.

Y así se dio a conocer que esta non santa alianza ya estaba al frente de las preferencias electorales por encima de Morena de López Obrador y ya no se diga del PRI.

Así pasaron los días entre celebración y negociaciones cupulares en las que Delgado hizo las veces de vocero mientras Ricardo Anaya con Santiago Creel y Alejandra Barrales con jefes de algunas tribus hablaban de posiciones secundarias, toda vez que desde su anuncio, que no creación, quedó establecido lo que han repetido: la candidatura es presidencial para el PAN, Anaya, y la de Ciudad de México para el PRD, Barrales, es decir, el reparto por y para los presidentes de los partidos.

En el camino excluyeron a Miguel Ángel Mancera y siguen discutiendo el método de selección cuando ya está resuelto, es Anaya.

En medio de la indefinición, que corre a favor del panista por los plazos fatales, el lunes gobernadores y jefes de tribus perredistas ungieron al jefe de Gobierno como su candidato presidencial, a lo que Delgado respondió ayer reiterando que en lo que queda del Frente, la presidencial es para Anaya, y Ciudad de México para Barrales, y que Mancera fuera senador, lo que la Constitución le prohíbe al igual que los gobernadores que por ley no pueden dar ese chapulinesco salto.

Para como van las cosas, el PRD irá solo en la presidencial con Mancera como su candidato y Anaya lo será también pero con los despojos del Frente o del PAN.



RETALES

1. RECURSO.- El Tribunal Electoral Federal dio entrada a una denuncia ciudadana para que PAN, PRD y MC dejen de presentarse como Frente Ciudadano y de engañar al electorado, cuando no son tales ni en su origen ni en su naturaleza. El caso fue turnado a la presidenta de ese TEPJF, Janine Otálora

2. CDMX.- Mikel Arreola renuncia hoy a la dirección del IMSS para registrarse como precandidato único del PRI al gobierno de Ciudad de México. Arreola, uno de los más cercanos a José Antonio Meade, es apartidista, nunca ha militado políticamente;

3. MOCHES.- Siguen investigando el caso del juez segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, José Díaz de León Cruz, acusado por su personal cobro de derecho de piso por trabajar. Lo investiga la Judicatura Federal, que no lo ha desmentido, pero también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda que revisa todas sus cuentas y de familiares directos en México y en el extranjero. Una clave es el Mercedes de 600 mil pesos del que se hizo. Esa es la punta de la madeja.

Nos vemos mañana, pero en privado.