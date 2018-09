Sí hay lana pa’ pagar a empleados

Uf. Ya se les quitará la angustia a los del Ayuntamiento de Culiacán, ya que ayer el secre de administración y finanzas, Carlos Carricarte, dio a conocer que sí se cuenta con el billullo para emitirle los pagos a los empleados.

Atención. A la comuna ahomense se le deben de prender los focos rojos con toda la contaminación que hay en el dren Juárez de Los Mochis y que se desbordó el sábado con las lluvias. Los vecinos dicen que las aguas negras que arrastra ya están llegando a las comunidades y encochinan tierras agrícolas.

Pa’ que aprendan. Los dos plebones que fueron sorprendidos dañando el parador fotográfico de Teacapán, Escuinapa, fueron ayer obligados a reparar los daños y despintar su grafiti. A ver si aprenden.

Enmontados. Y en las sindicaturas están que no aguantan tanto solar y lotes enmontados, lo peor es que hay algunos propietarios a quienes no localizan y no se ve para cuándo intervengan los de Servicios Públicos o los de Ecología porque este es un problema que da mucha lata.

Polémica. Tanto que se decía que hacían falta unos baños públicos en la cabecera de Mocorito y por fin se les hizo, pero esto ha desatado gran polémica entre la raza de ahí, ya que se están construyendo en el área del hemiciclo a Rafael Buelna. Muchos dicen que habría sido mejor rehabilitar los baños del mercado y ampliarlos. ¿En qué parará esto?