Muy buenos días.

Si no educamos la emoción, podemos generar cuando menos tres resultados. Algunos se vuelven insensibles y presentan las características de una personalidad psicótica. Tienen una emoción insensible y, por lo tanto, ofenden y lastiman a los demás. Pero no sienten su dolor y no piensan en las consecuencias de su comportamiento.

Otros, por el contrario, se vuelven hipersensibles. Viven intensamente el dolor ajeno. Se dan a sí mismos, sin límites. Se preocupan demasiado por la crítica de los demás y no tienen protección emocional. Una ofensa les arruina el día, el mes y hasta la vida. Las personas hipersensibles, suelen ser excelentes para los demás, pero terribles para sí mismas.

Hay otros más que están desorientados, no lastiman a los demás, pero no piensan en el futuro. No tienen sueños ni metas, van a deriva y viven en un conformismo patológico.