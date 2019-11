Si no puede, avíseme. Tras la atroz masacre en Sonora, donde asesinaron a nueve niños y tres mujeres de la familia LeBaron, la indignación en el país aumentó. El respeto a la vida, a los niños, a las mujeres se perdió. El sanguinario hecho contra la familia de mormones que habita la zona serrana de Chihuahua, es una muestra más de la impunidad con la que operan los delincuentes en nuestro país. Poco a poco el baño de sangre que vive México es cada vez más violento. En Michoacán, la emboscada contra policías. En Veracruz, los constantes enfrentamientos con innumerables muertos. El Jueves Negro en Culiacán y ahora lo sucedido a niños y mujeres de la comunidad menonita de Chihuahua, ya deben tener respuesta clara, directa y contundente del Gobierno. Y como la familia LeBaron tiene orígenes en Estados Unidos, el presidente Donald Trump le envió un mensaje a López Obrador. Le dijo que Estados Unidos está listo para intervenir y acabar con los delincuentes. “Solo estoy esperando la llamada del presidente”, dijo. Tal y como sucedió con Culiacán, López Obrador envió a su Gabinete de Seguridad encabezado por Alfonso Durazo a Sonora. Porque ahí, en la comunidad de Bavispe fue la masacre. Durazo perdió toda credibilidad. Mintió no en una sino en varias ocasiones sobre el operativo fallido realizado en Culiacán.

Increpa Zamora a Durazo. El senador sinaloense no se anduvo por las ramas. Mario Zamora cuestionó directamente y mirándole a la cara a Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Federal, en su comparecencia de ayer ante el Senado. Zamora le pidió a Durazo como originario del norte (Sonora) y como hablan directamente los sinaloenses, una explicación sobre lo que realmente sucedió el jueves 17 de octubre en Culiacán. “Sin ser un experto, es claro que realizar un operativo como el efectuado en Culiacán entre las dos y las tres de la tarde, en una zona que a esa hora es concurrida y de mucho tráfico, sencillamente estuve mal”, apuntó. Le recordó a Durazo que él había declarado el día de los hechos que “una patrulla accidentalmente se encontró a los delincuentes”. Una mentira. Meses antes se había planeado el operativo “ustedes mismos lo han dicho”. Y que había una orden de aprehensión y solicitud de extradición a Estados Unidos. Luego lo negaron. Después volvieron a aceptar. “¿El presidente no fue enterado?. Y ¿cuál es el protocolo que se aplica cuando el presidente no está conectado cuando viaja por carretera y avión comercial?. Del caso cuyas consecuencias no se alcanzan todavía a conocer, hay más preguntas que respuestas. Y más mentiras que verdades. Y la credibilidad de este gobierno se está escurriendo al caño.

Siembran temor. Ciertas o falsas las versiones que han corrido por diversos puntos de Mazatlán de amenazas de extorsión en contra de propietarios de depósitos de cerveza, lo cierto es que ya se sembró el temor. Si es verdad, entonces las autoridades de seguridad deben de tomar cartas en el asunto. Y si es mentira también. Porque una mentira repetida muchas veces toma tintes de veracidad. El secretario de Seguridad Pública en Mazatlán, Federico Rivas, niega los hechos. Afirma que no hay denuncias. Los dirigentes de la Canaco, Jesús Sandoval y Guillermo Romero, también afirman que no hay denuncias. Claro está que si realmente es cierto todo eso, los comerciantes seguramente temen sufrir represalias de los delincuentes. Mejor callan.