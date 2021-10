Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.

En nuestra adolescencia, el que más bailaba con las chicas no era el que mejor llevaba el ritmo, sino el que más veces reunía el valor para pedirles bailar. De aquellos años nos quedó una lección muy valiosa: si no se hace la pregunta, la respuesta siempre es no.

Al igual que las fiestas de los pueblos, en la vida, el que no baila es porque no quiere. Sólo logran su propósito los que adoptan la actitud necesaria para dar ese primer paso. ¿Por qué no darlo?