Hola, buenos días. Buen fin de semana.

Otro disfraz muy común: permitir que otros te rebajen a su nivel. Si tú no ves lo grande que eres, nadie lo hará por ti. No aceptes reducir tus niveles de calidad para satisfacer a aquellos que no quieren elevar los suyos. No importa que te conviertas en el raro del grupo. En un mundo donde priva la cantidad, el que apuesta por la calidad, siempre está en minoría. Buen día.