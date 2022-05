Sicosis en Mazatlán por desapariciones

audima

¿Que está pasando en Mazatlán? Pese a que en el puerto ya no se registran enfrentamientos o ejecuciones en la vía pública como ocurrieron en años anteriores, hay una sicosis entre la población por el número de personas que desaparecen misteriosamente o son privadas de su libertad de manera violenta, y las autoridades municipales y ministeriales parecen no saber nada. A través de las redes sociales, ciudadanos exponen su caso porque consideran que es un medio más eficaz para la localización de la persona durante las primeras 24 horas, y de manera simultánea acuden ante el Ministerio Público a levantar la denuncia correspondiente. Esta situación se ha vuelto recurrente en las últimas semanas y es urgente que representantes de los tres niveles de gobierno diseñen una estrategia para regresarle la tranquilidad a los mazatlecos.

Se suma al reclamo. La adquisición de lámparas por un costo superior a los 400 millones de pesos a cargo al erario público también causó suspicacia entre legisladoras, quienes se pronunciaron por que se investigue el procedimiento de adjudicación de las referidas luminarias. La diputada federal de Morena, Olegaria Carrasco, y la legisladora local del PAS, Rosario Osuna Gutiérrez, coincidieron en señalar que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, hizo un gasto muy elevado con esa compra y por ello es necesario que el procedimiento se aclare y los mazatlecos sepan cómo se gasta el gobierno sus impuestos.

Sin pena ni gloria. Pero a quien no le quita el sueño la investigación que proponen los legisladores, regidores y organizaciones civiles es al alcalde mazatleco Luis Guillermo Benítez Torres, quien ayer estuvo en California, Estados Unidos, en compañía de sus funcionarios más cercanos para presenciar la pelea del pugilista oriundo de estas tierras, Gilberto “El Zurdo” Ramírez, que dicho sea de paso, venció por nocaut a su rival, Dominic Boesel. El presidente municipal posteó en sus redes sociales su cercanía con el boxeador, y hasta mandó colocar pantallas en puntos estratégicos de la ciudad para que la ciudadanía no se perdiera de la función de box, cual si fuera su promotor.

Relegado. Quien sigue brillando por su ausencia es el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, a quien no se le ha visto en los eventos del presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres. En su momento, el alcalde aseguró que no hablaría más de los señalamientos que hizo en contra del jefe policiaco, los cuales se desprendieron al no acatar una orden de un juez, tras un desalojo domiciliario. El munícipe en su momento aseguró que el operativo de la corporación no se ha interrumpido pese a la situación de Alfaro Gaxiola. Quien también se ha desatendido del jefe de la policía es el secretario del Ayuntamiento, Édgar Zataráin, quien a pregunta de reporteros, dijo estar enterado de que aún está activo en la corporación, pero que desconocía qué es lo que hace.