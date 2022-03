Siempre es 8 de marzo

audima

“Saber lo que hay que hacer elimina el miedo”

Rosa Parks

“Igualdad de género hoy para un mañana sostenible” es el lema elegido por las Naciones Unidas para la conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer.

En el arranque de la tercera década del siglo veintiuno estamos obligadas a volver la vista y hacer un recuento de las acciones que nos permiten ocupar el espacio público. No puedo decir que en igualdad de condiciones, pero por lo menos hay un marco normativo que sustenta la igualdad entre hombres y mujeres.

La realidad dice que no es así. La violencia contra las mujeres persiste, las brechas salariales, discriminación, ausencia de políticas públicas adecuadas. El gobierno de México ha desentendido las tareas de brindar seguridad a las mujeres trabajadoras, de dar atención médica preventiva y oportuna a las mujeres beneficiadas con programas sociales y me refiero solo a las mujeres en razón del día 8.

Debemos ser visibles. Abrir el camino a nuevas narrativas. La sociedad debe tener la fortaleza de las mujeres como parte imprescindible de la libertad y la igualdad. Somos baluarte de la democracia. Sin las mujeres no hay futuro ni presente que valga.

No de dientes para afuera, con conciencia y razón de ser las mujeres debemos ocupar el espacio público. No es posible que seamos indiferentes a acciones que denigran la condición humana. Las mujeres no debemos ver vulnerada nuestra seguridad por el hecho de serlo, ni por que se le antojó a alguien seremos víctimas de acoso. Entiendan tirios y troyanos: las mujeres somos seres humanos con la misma base de derechos.

La igualdad de género hoy, ¡ya!, sustenta el futuro. Más que la palabra, es la ley y su ejecución lo que debe prevalecer. En 2021, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron en el país 1,004 feminicidios, el mismo año -de enero a noviembre- se recibieron 233 mil denuncias por causa de violencia en las familias. 700 a 750 por día. ¿Quién atiende? O mejor dicho ¿Quién entiende?, vamos para atrás en un supuesto estado de cosas que tiene como centro de las políticas públicas “el bienestar”. Las mujeres tenemos retos, los hombres, la sociedad en su conjunto debe contribuir a vencerlos.

Conmemoremos el día de la mujer con la convicción de que el olvido no puede llegar a nuestra memoria. En la lucha, cada día es siempre 8 de marzo.

Posdata.- En confianza les comento que el PRI cumplió 93 años el 4 de marzo y algunos no entienden la fuerza de ideas que representa ¡qué mortificación! y resulta que las cuentas no salen cuando observamos inconsistencias tales como no querer al PRI y sí a los priistas; ver que algunos piensan que por su posición deben mandar, olvidándose de ser -con humildad- militantes leales a principios.

No es parecer es ser. El centro debe respetar a los locales. Revisión de Consejos Políticos y después elección de dirigencias. Respeten para que tengan razón de ser.