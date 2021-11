Sienta Rocha a Cuen y al Químico con Inzunza para que resuelvan crisis

Primera crisis de Rocha como gobernador. Tal vez a esta hora ya hubo acuerdo. O tal vez no. Pero el mismísimo gobernador Rubén Rocha Moya, que ayer realizó su primera visita oficial a Mazatlán, reconoció que el conflicto que se vive entre el alcalde Luis Guillermo Benítez y un grupo de regidores “es un problema que nos preocupa. Y deben solucionarlo”. Ayer mismo, Rocha Moya ordenó al secretario general de Gobierno, al poderoso Enrique Inzunza, que se sentara con Melesio Cuen y con el Químico Benítez. Y así sucedió. El brazo derecho del gobernador condujo la plática. Los regidores en disputa brillaron por su ausencia en la mesa del “diálogo”. Ahí estaban los que deciden. Y surgieron las propuestas. Algunas caminaron. Pero cuando se llegó a quien debe ocupar la Secretaría del Ayuntamiento, el diálogo terminó. Eran poco más de las seis de la tarde cuando este reportero intentó consultar a Melesio Cuen vía telefónica. No respondió. Tampoco respondió el encargado de la dirigencia estatal del PAS, don Antonio Corrales Burgueño, y tampoco Rafael Mendoza. Parecía que estaban en cónclave. También acudimos al gobernador Rocha Moya. Se le preguntó sobre el acuerdo al que pudieron haber llegado las partes en pugna reunidas en torno a su secretario general. Y le preguntamos si podía confirmar que el Químico “no aceptó el convenio”. No hubo respuesta. Tal vez el gobernador estaba muy ocupado en otros temas. Quien respondió el mensaje fue el alcalde Luis Guillermo Benítez y dijo minutos antes de las seis de la tarde: “Aún no llegamos a un acuerdo definitivo”. Y en efecto, así era. Minutos después de este comentario que nos hizo el alcalde, por otra vía nos informaron que se realizaría un nuevo encuentro para intentar llegar a un acuerdo. No es callando como los conflictos se resuelven. Menos tratando con silencio un tema del cual muchos pueden especular cuando los actores tienen en sus manos la información real que sirva para que los ciudadanos entiendan la magnitud del problema.

¿Lo tendrá medido? Seis días bastaron para saber cuál y quiénes serían “la familia del sexenio”. Y no, se equivocan los que pensaron que serían los familiares del gobernador Rubén Rocha Moya. Él ya les leyó la cartilla. Incluso se las leyó hasta sus compadres y vecinos. Quien se eleva con el poder que da estar a un lado del gobernador es, ni más ni menos, que su secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez. Su hermano, Santiago Inzunza Cázarez, fue nombrado director general del Sistema Cobaes en Sinaloa. Ya es sabido que a su hermana, Aída Inzunza Cázarez, la hicieron llegar a magistrada electoral. Y nos confirman ahora que la esposa de don Enrique, la señora Claudia Yuridia Meza, se convertirá en magistrada del Tribunal de Justicia. Así las cosas, ¿quién creen que sea la familia de este sexenio? Y aún pudiera haber más. ¿El tema lo tendrá medido el gobernador?

Diversificar el turismo. El gobernador supervisó los trabajos de remodelación del antiguo Hospital Militar, en donde habrán de instalarse oficinas de varias secretarías estatales y municipales, como es Turismo, Obras Públicas, Protección Civil y hasta Cultura. El 25 de noviembre se estará en condiciones de que Sectur comience a operar en ese lugar y, para el 10 de diciembre, el resto de las oficinas. Ahí, Rubén Rocha Moya dio a conocer que se buscará diversificar el turismo en Sinaloa. No solo es Mazatlán, es el turismo rural, el de pesca en presas y avistamientos. La mesa está puesta para impulsar los pueblos mágicos.