Siete equipos tras del jonronero Aaron Judge

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Enfermera práctica: La que se casa con un paciente rico”… Joey Adams. ¿Ya viste lanzar a ese zurdo de los Bravos a quien llaman Max Fried?... Es un buen pítcher, pero ¡el pobre!, antes de llegar al estadio, según su apellido, ya está frito…

¡Ahí viene! Max Scherzer (Mets), de 37 años, sigue en rehabilitación por las Menores. Pero su omóplato se le ha recuperado muy bien. Tanto, que el mánager, Buck Showalter, anunció que reaparecerá el 18 de julio. Scherzer tiene récord de 5-1, 2.54, que dejó cuando sufrió la lesión, después de abrir ocho juegos…

Van bien, muchachos, van bien. Los Yanquis más votados para el Juego de Estrellas 2022 son Aaron Judge, José Treviño, Anthony Rizzo, Gleyber Torres, Giancarlo Stanton, DJ LeMahieu…

Me informan de Amazon que mi libro, el de los 75 años en el periodismo, se vende al nivel de los más solicitados. ¡Razón tenían los lectores y Daniel Rojas Rivero! Gracias a ellos…

“Las películas son tan violentas, que ya los productores de cine no contratan extras, sino donantes de sangre”… Joey Adams.

Dos amigos scouts con quienes desayuné ayer en El Camarón Borracho, de Miami Beach, me revelaron que los Yanquis están en peligro de perder al jonronero Aaron Judge. Lo han firmado por 19 millones para la actual temporada, más otros 250 mil que recibirá si es el Más Valioso 2022 de la Americana y otros 250 mil si es el MVP de la Serie Mundial de este año. Pero Judge puede ser agente libre en octubre y los scouts saben que no menos de siete equipos están listos a ofrecer llevárselo por 10 y hasta por 15 años vía multimillones. Me dijeron cuáles son esos clubes interesados: Mets, Gigantes, Cachorros, Medias Rojas, Dodgers, Angelinos y Twins…

Los umpires robots actuarán en Grandes Ligas a partir de 2024, según anunció el comisionado Rob Manfred. Dijo que en las Menores han rebajado en 9 minutos la duración de los juegos. La habrían bajado más con los peloteros entrando y saliendo en carrera cada tres outs y con menos comerciales televisados…

Jeter Downs, infielder, subido por los Medias Rojas hace unos días, fue bautizado así por Derek Jeter. Y Derek le ha enviado este emotivo mensaje: “Pero no puedo desearte lo mejor de lo mejor, porque no juegas con los Yanquis”…

“¡Qué mala onda han tomado algunos jóvenes 2022, creyendo que libertinaje es buena onda!”… Dick Secades.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.