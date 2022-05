audima

Siete formas que todo político debe guardar:

1. Condúzcase con respeto. La política ha venido perdiendo sus formas. El político ha olvidado las reglas básicas de la educación para conducirse ante sus gobernados. Cree que puede decirle lo que quiera a la gente. Un político tiene que cuidar sus expresiones y sus modos. Lo que menos espera un ciudadano de sus políticos son insultos. No. No sea un político grosero o no le tendrán respeto. Usted representa a mucha gente. Dirige muchas voluntades por un poder prestado por el pueblo. Si quiere que lo respeten, condúzcase con respeto.

2. Sea tolerante a la crítica. No se enoje tan fácilmente cuando alguien le critique. Si se molesta y lo demuestra, le verán débil. Y le irán tomando la medida. Si bien la política es pasión y coraje, demuéstrelo dominando su propio carácter. Usted fue contratado por el pueblo para escucharlo. No se queje ahora.

3. No consulte su celular en un presídium. Tampoco en una reunión. Es de muy mal gusto y es una falta de respeto a los demás. Un político siempre debe estar atento a lo que le están planteando. Además, siempre genera dudas si está viendo en su celular temas de gobierno o está consultando el chat de la prepa.

4. Vista adecuadamente. Los tenis son muy cómodos y la ropa informal también. Pero eso déjelo para los domingos. No quiera vestirse de manera relajada. El poder tiene sus formas. Exige cierta seriedad y formalidad en su vestimenta. Sea austero pero elegante. Cuide los pequeños detalles de su apariencia. Péinese bien y dé bola a sus zapatos. Tome con reserva lo que los asesores en marketing le recomiendan. Recuerde que un ridículo en la red, no tiene reversa.

5. Aprenda los nombres de las personas. A las personas les gusta que les llame por su nombre. Es una manera de hacerlas sentir importantes, como lo son. Métale memoria a eso. O tenga un auxiliar que le recuerde discretamente con quien está hablando. Los buenos políticos nunca olvidan ese detalle.

6. Conteste los WhatsApp. Usted seguramente contestaba todos los mensajes en campaña. ¿Y ahora en el gobierno lo hace? Sé que en un cargo relevante, contestar todos los mensajes es muy difícil. Pero eso no le importa al ciudadano. Ni al amigo o al familiar. No sabe cuántos comentarios negativos genera no contestar un mensaje. Además, lo andarán contando por todos lados.

7. Oculte su impaciencia. No sea un político desesperado en las reuniones de trabajo o en los eventos. La política es una profesión para resolver problemas, pero es la parte que menos les gusta a los políticos de hoy. Se impacientan y no lo pueden disimular. No tienen paciencia para escuchar peticiones. La impaciencia del político, es una falta de respeto a la gente.