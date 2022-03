Siete momentos claves del político 

audima

La euforia de la victoria. Es el mejor momento que vivirá el político. Nada como ganar. Ahí comienza el espejismo del poder. La suave brisa de la soberbia. La mirada altiva. La historia heroica mitad verdad, mitad delirio, construida por él mismo y sus aduladores. Comienza también el asedio de quienes buscan sus favores o sus perdones.

El Espejismo del poder. El político asume el poder y cree que con él comienza el renacimiento del gobierno. Sube la mirada demasiado alto y allá se queda, convencido de que ahora es de otro tamaño, que ninguna hazaña se compara a la suya. Y cambia su andar en ese suelo que no lo merece. Es la primera embriaguez del poder, esa euforia de vanidad que lo hará mirar por encima del hombro de todos.

La realidad incómoda. Aparece a las semanas de haber asumido el poder, después de la victoria y su espejismo. Es la cruda realidad que espera burlona. Y entonces el político se da cuenta que le dejaron deudas, vehículos viejos, cuentas poco claras y obras inconclusas. Hospitales nuevos que mantener. Que todos los que lo apoyaron, vienen por las promesas que hizo en campaña, muchas ya olvidadas. Y se da cuenta que no hay cargos para todos. La realidad ha comenzado.

El reparto de culpas. Y comienza una de las manías de las democracias nuevas y sus políticos aunque viejos, adolescentes: el culpar al pasado. ¿Cómo va a ser el gran gobernante que prometió, con el desastre que le dejaron? Y el discurso del reproche y del pretexto, es el mantel del gobierno. Y el malhumor del político comienza a ser el perfume maldito de todos los días.

La justificación de la ineficiencia. El político necesita justificarse ante la falta de resultados. Explicar por qué no es lo que dijo que sería. Se muestra reactivo y pendenciero con la opinión pública y la crítica, esas dos sombras que según él, no le entienden y le dañan de mala fe. En su enojo, el político se defiende con torpeza. Ha perdido reflejos. Ha perdido el valor de su palabra.

El desgano. Cuando todo se complica, el político huye de los problemas. Se impacienta ante las dificultades. Se apodera de él la intolerancia. No recibe a sus colaboradores, pues todos le traen problemas. Mucho menos a quienes le presionan por un apoyo o una gestión. Ya no quiere que le cuenten penurias. Es el lado duro de la política que no le gusta. Empieza a huir del gobierno siendo él, el propio gobierno. El desgano anuncia la despedida cruel del poder.

La soledad y el olvido. El poder como siempre, termina tarde que temprano. La adulación se convierte en desprecio, y la relevancia en olvido. El político es condenado a la soledad. Ha sido expulsado del paraíso del poder.

Culiacán, Sinaloa, 02 de marzo de 2022. Twitter @guadalupe2003