Siete pecados del político

La soberbia. Es el pecado inevitable del político. Llega con el poder: es su sombra. La soberbia hace sentir al político superior a los demás. Por eso los piensa y trata con desprecio, más si trabajan para él. No acepta recomendaciones, menos consejos. ¿Quiénes son los demás, para aconsejarle? Su oído se transforma en un cedazo para las realidades incómodas. No tolera que le contradigan. Le gusta que se repita su nombre. Su gloria. Su origen. Cree que será inmortal y trascendente por sus obras y sus frases. Pero la soberbia siempre guarda un amargo despertar cuando el poder se ha ido.

La frivolidad. Al poder lo acechan muchas tentaciones: Fiestas, modas, reverencias convencieras. Un político no debe sucumbir a los actos alejados del gobierno. Ni tratar los asuntos graves con ligereza. De cuidar muy bien el lenguaje y no hacer bromas que pueden herir a quienes gobierna. No debe dar la sensación de disfrutar frívolamente el poder. De vérsele en restaurantes exclusivos, en fiestas, con bicicletas caras, ostentando ropa y relojes finos. Usted gobierna para muchos desvalidos. Ejerza el gobierno con decoro. Tómese la política en serio. No pretenda ser un influencer. Guárdese sus aficiones, sí son ostentosas, para su vida privada.

La desconfianza excesiva. No se crea eso de que hay que desconfiar de todos, porque terminará desconfiando de sí mismo y de los suyos. La desconfianza debe tener límites y equilibrios, pues en extremo tiende a la paranoia. Le vuelve inseguro y luego vulnerable. La desconfianza es el platillo favorito de la intriga, manjar de los enemigos y amigos de paso.

El autoengaño. El Poder no le dará virtudes que nunca tuvo. Recuerde que el poder es espejismo efímero. Usted es, lo que es sin poder. El poder es un traje de renta. Mañana, después de la fiesta, tendrá que devolverlo. No se crea lo que le dicen los aduladores. Mejor créales a sus enemigos. Esos sí le dirán sus verdades.

La ira. La política es para quien tiene piel dura. Si se enfurece a la primera provocación, si no logra controlar su carácter, usted es un político frágil. La política es para personas con temple, con pasión sí, pero con arrestos para controlar el carácter. Enojado siempre perderá.

La impaciencia. Es la hija de los errores. Las cosas suceden cuando tienen que suceder y no porque usted lo decida. Un político debe ser calculador. Frío. Debe saber que todo tiene su tiempo. Sus procesos. Debe saber esperar. Cazar el momento. La impaciencia es una especie de soberbia. El poderoso cree poder mover el mundo a su voluntad y antojo. Pero el tiempo no es propiedad de nadie. La impaciencia vuelve autoritarios a los políticos. Y caprichosos.

El no decidir. La responsabilidad principal de un político es decidir. Para eso se le eligió. La decisión no es apacible tarde de verano. Decidir siempre tiene costos. Siempre habrá alguien que pierda y salga afectado. El no decidir, es uno de los grandes pecados de la política. Es el sello de los políticos cómodos. De los políticos de rebaño, que son la mayoría.

Culiacán, Sinaloa, febrero 23 de 2022. Twitter @guadalupe2003