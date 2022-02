Siete preguntas del político ante el espejo 

audima

¿Por qué preguntarse ante un espejo? Porque usted frente a usted, no se puede mentir. Porque no puede huir de sus verdades y de su pasado. Porque no hay testigos, más que usted mismo. No hay porras. No hay subalternos. Vaya, ni enemigos. Mirarse frente al espejo, es el ejercicio más incómodo del político, pero el más útil. El espejo siempre le espera para decirle quien es realmente. No espere ponerse ante él, cuando ya no tenga poder. Hágalo ahora.

¿Por quiénes llegué aquí? No se enamore de su propia historia. No crea que no le debe nada a nadie. No dé la espalda a quienes le ayudaron a llegar. No provoque resentimientos con su ingratitud. Está donde está no porque sea un ser fuera de serie, sino por el apoyo de muchos. Los resentidos no descansarán nunca para denostarle. Recuerde eso. La gratitud es inherente a la política, pero no es la virtud favorita del poder.

¿Por qué quise llegar aquí? Esta pregunta no es obvia, y es una de las que menos se contesta el político. O se la contesta con demagogia. Sí nomás llegó al poder a flotar entre inercias o simplemente a disfrutar del cargo, usted no trascenderá. Un pecado de la política es no tener objetivos claros. Nunca pierda la emoción de gobernar.

¿Quiénes son mis enemigos? Aunque las buenas maneras políticas hablan de adversarios y no de enemigos, los enemigos existen. Pregúntese qué les hizo y qué tanto le guardan rencor. Acéptelos y sáqueles provecho: le dirán lo que muchos amigos no se atreverán a decirle. Serán siempre su espejo implacable. No se crea el cuento de que usted no tiene enemigos. Eso está bien para una entrevista, pero no es la realidad.

¿A quién debo escuchar? El oído del poder es frágil. El político escucha lo que le hace sentir bien o lo que va en contra de sus decisiones y caprichos. Sepa a quién escuchar y pregúntese qué información se debe dejar llegar. No se sobreinforme. No se enrede con intrigas ni las propicie. Puede terminar siendo manipulado.

¿En qué me voy a diferenciar con los otros? El que llega al poder siempre promete ser diferente al que se fue, pero inevitablemente termina pareciéndosele. Cada quien tiene un estilo que la gente aplaude mientras dura el poder. No crea que un cargo le alcanza para cambiar al mundo. Huya de la grandilocuencia, pues esa siempre termina en nada. Hay cientos de necesidades. Escoja tres y concentre sus esfuerzos. Si quiere ir a todo, irá a la nada.

¿Qué se dirá de mi cuando me vaya? Eso depende de cómo se conduzca. Y cuantos enemigos genere. Que sean los menos siempre, los inevitables, pues siempre le acompañarán. La gente no recordará más de dos o tres cosas suyas. Y eso no lo decide usted. También prepárese para el olvido.

Culiacán, Sinaloa, febrero 16 de 2022. Twitter @guadalupe2003